Забили 8 мячей. ПСВ и Фейеноорд вышли в 1/8 финала Кубка Нидерландов
Вечером 17 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов
Вечером 17 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.
ПСВ и Фейеноорд вышли в 1/8 финала турнира.
Команда из Эйндховена забила соперникам 8 мячей (8:0).
Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 17 декабря
ПСВ – ГФК – 8:0
Голы: Лосано, 12, Михаэлис, 19 (автогол), Пепи, 31, 83, Тил, 38, Хереманс, 67 (автогол), Перишич, 89, 90+1
Валвейк – Камбур – 4:1
Голы: Завада, 14, ван дер Ватер, 52, Укили, 73, Аль-Мазяни, 84 – Рольке, 28
Квик Бойз – Фортуна Ситтард – 3:1
Голы: Брукхуйзен, 35, Зонневелд, 45, 49 – Де Круз, 20
Эйндховен – Эксельсиор – 1:3
Голы: Гейсман, 51 – Бут, 21, 29, Донкор, 90+5
Маастрихт – Фейенорд – 1:2
Голы: Силва Тимас, 74 – Редмонд, 3, 56
Все пары 1/16 финала
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