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Кубок Нидерландов
МВВ Маастрихт
17.12.2024 22:00 – FT 1 : 2
Фейеноорд
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Нидерланды
18 декабря 2024, 07:37 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:54
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0

Забили 8 мячей. ПСВ и Фейеноорд вышли в 1/8 финала Кубка Нидерландов

Вечером 17 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов

18 декабря 2024, 07:37 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:54
99
0
Забили 8 мячей. ПСВ и Фейеноорд вышли в 1/8 финала Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

Вечером 17 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.

ПСВ и Фейеноорд вышли в 1/8 финала турнира.

Команда из Эйндховена забила соперникам 8 мячей (8:0).

Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 17 декабря

ПСВ – ГФК – 8:0

Голы: Лосано, 12, Михаэлис, 19 (автогол), Пепи, 31, 83, Тил, 38, Хереманс, 67 (автогол), Перишич, 89, 90+1

Валвейк – Камбур – 4:1

Голы: Завада, 14, ван дер Ватер, 52, Укили, 73, Аль-Мазяни, 84 – Рольке, 28

Квик Бойз – Фортуна Ситтард – 3:1

Голы: Брукхуйзен, 35, Зонневелд, 45, 49 – Де Круз, 20

Эйндховен – Эксельсиор – 1:3

Голы: Гейсман, 51 – Бут, 21, 29, Донкор, 90+5

Маастрихт – Фейенорд – 1:2

Голы: Силва Тимас, 74 – Редмонд, 3, 56

Все пары 1/16 финала

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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