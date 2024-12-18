Где смотреть онлайн финал Межконтинентального кубка Реал Мадрид – Пачука
Поединок состоится 18 декабря в 19:00 по Киеву
18 декабря состоится финальный матч Межконтинентального кубка 2024 между командами Реал Мадрид (Испания) и Пачука (Мексика).
Поединок пройдет в городе Лусаил, Катар. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Реала решающий поединок будет первым и единственным на этих соревнованиях. Цвета королевского клуба защищает украинский голкипер Андрей Лунин.
Пачука уже выиграла два матча. В четвертьфинале мексиканский коллектив одолел бразильский Ботафого 3:0, а в полуфинале в серии пенальти выбил египетский Аль-Ахли (0:0, пен. 6:5).
Где смотреть онлайн финал Межконтинентального кубка Реал Мадрид – Пачука
Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.
Сетка Межконтинентального кубка 2024
В середу Реал Мадрид зустрінеться з Пачукою у фіналі Міжконтинентального кубка 🔥🏆— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) December 17, 2024
Дивіться цей матч ексклюзивно на платформі https://t.co/FKgQRetD8c 🟡⚫#Football #футбол pic.twitter.com/HkSVeECyaO
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