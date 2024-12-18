18 декабря на «Лусаил Айконик» пройдет финальный матч Межконтинентального кубок ФИФА, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Пачукой». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда оказалась в достаточно специфической ситуации. С одной стороны, у нее и так ворох проблем, и этот еще один выездной матч, с полетом в Катар и назад, не особенно и нужен. В лазарете и так полно игроков, и не от желания экспериментировать Анчелотти выпускает в защите с Рюдигером Франа Гарсию, Тчуамени и Васкеса. В таких условиях отправляться на Ближний Восток - это риск получить новые повреждения или заболевших из-за смены климата. А все силы бы желательно бросить на другие турниры. В Лиге чемпионов худо-бедно закончили год с равным количеством побед и поражений. Но в Примере сливочные будто играют в поддавки с Барселоной, выиграв только один матч из трех последних. Да, у кулес все еще хуже, но ведь этим может воспользоваться Атлетико. С другой стороны, кто знает, будет ли у Карлетто еще шанс выиграть трофей в Мадриде...

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Пачука

Клуб попал на турнир как победитель этого года в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. При этом в родной Мексике они не брали титулы с 2022-го года, а в нынешнем розыгрыше на данный момент идут среди аутсайдеров. За 17 матчей Апертуры взято три победы и 13 очков - только у двух участников турнира показатели еще хуже. Но тем выше мотивация сейчас победить. И если испанцы только сейчас включаются в борьбу, то подопечные Гильермо Альмады пробивались в финал, причем преодолели по пути два раунда. Сначала они удивили всех, разгромив 3:0 Ботафого. А потом после 0:0 с Аль-Ахли выбили египтян по пенальти, получив право разыграть трофей - или, как минимум, пересечься на поле со звездами из Мадрида.

Статистика личных встреч

Впервые галактикос сыграют с таким соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы считают Анчелотти и его подопечных слишком уж явным фаворитом. Не факт, что им будет так просто - стоит присмотреться к варианту с фора +2,0 на мексиканцев (коэффициент - 1,77).