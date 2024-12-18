Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Пачука. Прогноз и анонс на финальный матч Межконтинентального кубка
Межконтинентальный кубок
Реал Мадрид
18.12.2024 19:00 - : -
Пачука
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
18 декабря 2024, 02:50 | Обновлено 18 декабря 2024, 02:52
123
0

Реал – Пачука. Прогноз и анонс на финальный матч Межконтинентального кубка

Поединок состоится 18 декабря в 19:00 по Киеву

18 декабря 2024, 02:50 | Обновлено 18 декабря 2024, 02:52
123
0
Реал – Пачука. Прогноз и анонс на финальный матч Межконтинентального кубка
ФК Реал Мадрид

18 декабря на «Лусаил Айконик» пройдет финальный матч Межконтинентального кубок ФИФА, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Пачукой». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда оказалась в достаточно специфической ситуации. С одной стороны, у нее и так ворох проблем, и этот еще один выездной матч, с полетом в Катар и назад, не особенно и нужен. В лазарете и так полно игроков, и не от желания экспериментировать Анчелотти выпускает в защите с Рюдигером Франа Гарсию, Тчуамени и Васкеса. В таких условиях отправляться на Ближний Восток - это риск получить новые повреждения или заболевших из-за смены климата. А все силы бы желательно бросить на другие турниры. В Лиге чемпионов худо-бедно закончили год с равным количеством побед и поражений. Но в Примере сливочные будто играют в поддавки с Барселоной, выиграв только один матч из трех последних. Да, у кулес все еще хуже, но ведь этим может воспользоваться Атлетико. С другой стороны, кто знает, будет ли у Карлетто еще шанс выиграть трофей в Мадриде...

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Пачука

Клуб попал на турнир как победитель этого года в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. При этом в родной Мексике они не брали титулы с 2022-го года, а в нынешнем розыгрыше на данный момент идут среди аутсайдеров. За 17 матчей Апертуры взято три победы и 13 очков - только у двух участников турнира показатели еще хуже. Но тем выше мотивация сейчас победить. И если испанцы только сейчас включаются в борьбу, то подопечные Гильермо Альмады пробивались в финал, причем преодолели по пути два раунда. Сначала они удивили всех, разгромив 3:0 Ботафого. А потом после 0:0 с Аль-Ахли выбили египтян по пенальти, получив право разыграть трофей - или, как минимум, пересечься на поле со звездами из Мадрида.

Статистика личных встреч

Впервые галактикос сыграют с таким соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы считают Анчелотти и его подопечных слишком уж явным фаворитом. Не факт, что им будет так просто - стоит присмотреться к варианту с фора +2,0 на мексиканцев (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
18 декабря 2024 -
19:00
Пачука
Фора Пачуки (+2) 1.77 Сделать ставку
По теме:
Рома – Сампдория. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии
Межконтинентальный кубок по футболу Реал Мадрид Пачука прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
Футзал | 17 декабря 2024, 20:35 11
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию

Команда Александра Косенко одержала вторую победу в квалификации Евро-2026

ФОТО. Украинский футболист Боруссии показал свою девушку и отдых топлес
Футбол | 18 декабря 2024, 02:11 0
ФОТО. Украинский футболист Боруссии показал свою девушку и отдых топлес
ФОТО. Украинский футболист Боруссии показал свою девушку и отдых топлес

Даниил Кревсун чудесно проводит время в Германии

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 17.12.2024, 22:49
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Футбол | 17.12.2024, 06:50
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Футбол | 17.12.2024, 15:54
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
16.12.2024, 10:46 4
Футбол
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21 1
Бокс
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
16.12.2024, 15:50 37
Футбол
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
16.12.2024, 08:12
Бокс
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
17.12.2024, 01:09 344
Футбол
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
16.12.2024, 15:23 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем