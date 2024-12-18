Реал Мадрид – Пачука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча Межконтинентального кубка 18 декабря в 19:00
18 декабря состоится финальный матч Межконтинентального кубка 2024 между командами Реал Мадрид (Испания) и Пачука (Мексика).
Поединок пройдет в городе Лусаил, Катар. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Реала решающий поединок будет первым и единственным на этих соревнованиях. Цвета королевского клуба защищает украинский голкипер Андрей Лунин.
Пачука уже выиграла два матча. В четвертьфинале мексиканский коллектив одолел бразильский Ботафого 3:0, а в полуфинале в серии пенальти выбил египетский Аль-Ахли (0:0, пен. 6:5).
Реал Мадрид – Пачука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.
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