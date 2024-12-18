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Межконтинентальный кубок
Реал Мадрид
18.12.2024 19:00 - : -
Пачука
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18 декабря 2024, 04:42 |
55
0

Реал Мадрид – Пачука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Межконтинентального кубка 18 декабря в 19:00

18 декабря 2024, 04:42 |
55
0
Реал Мадрид – Пачука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря состоится финальный матч Межконтинентального кубка 2024 между командами Реал Мадрид (Испания) и Пачука (Мексика).

Поединок пройдет в городе Лусаил, Катар. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Реала решающий поединок будет первым и единственным на этих соревнованиях. Цвета королевского клуба защищает украинский голкипер Андрей Лунин.

Пачука уже выиграла два матча. В четвертьфинале мексиканский коллектив одолел бразильский Ботафого 3:0, а в полуфинале в серии пенальти выбил египетский Аль-Ахли (0:0, пен. 6:5).

Реал Мадрид – Пачука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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