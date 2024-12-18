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Межконтинентальный кубок
Реал Мадрид
18.12.2024 19:00 – FT 3 : 0
Пачука
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18 декабря 2024, 21:02 | Обновлено 18 декабря 2024, 21:23
2571
0

Реал Мадрид – Пачука – 3:0. Красивый гол Родриго. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финала Межконтинентального кубка-2024

18 декабря 2024, 21:02 | Обновлено 18 декабря 2024, 21:23
2571
0
Реал Мадрид – Пачука – 3:0. Красивый гол Родриго. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в финале Межконтинентального кубка-2024 состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «Пачука».

Матч проходил на стадионе «Лусаил Иконик» в Лусаиле и завершился со счетом 3:0 в пользу «Реала Мадрид». Первый гол забил Килиан Мбаппе на 37-й минуте, второй забил Родриго на 53-й, а третий гол был реализован Винисиусом Жуниором с пенальти на 83-й минуте. Андрей Лунин на поле так и не появился.

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Межконтинентальный кубок-2024. Финал. 18 декабря

«Реал Мадрид» – «Пачука» – 3:0

Голы: Мбаппе 37, Родриго 53, Винисиус Жуниор, 83 (пен.)

Видеообзор матча ожидаеться

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Пачука Межконтинентальный кубок по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе Родриго Гоес Винисиус Жуниор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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