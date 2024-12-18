Реал Мадрид – Пачука – 3:0. Красивый гол Родриго. Видео голов и обзор матча
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18 декабря в финале Межконтинентального кубка-2024 состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «Пачука».
Матч проходил на стадионе «Лусаил Иконик» в Лусаиле и завершился со счетом 3:0 в пользу «Реала Мадрид». Первый гол забил Килиан Мбаппе на 37-й минуте, второй забил Родриго на 53-й, а третий гол был реализован Винисиусом Жуниором с пенальти на 83-й минуте. Андрей Лунин на поле так и не появился.
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Межконтинентальный кубок-2024. Финал. 18 декабря
«Реал Мадрид» – «Пачука» – 3:0
Голы: Мбаппе 37, Родриго 53, Винисиус Жуниор, 83 (пен.)
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События матча
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