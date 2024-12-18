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Межконтинентальный кубок
Реал Мадрид
18.12.2024 19:00 – FT 3 : 0
Пачука
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Испания
18 декабря 2024, 20:52 | Обновлено 18 декабря 2024, 21:59
4675
7

Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в резерве галактикос

18 декабря 2024, 20:52 | Обновлено 18 декабря 2024, 21:59
4675
7
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал разгромил мексиканский клуб Пачука (3:0) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галактикос, ворота защищал Тибо Куртуа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у мадридской команды забили Килиан Мбаппе, Родриго и Винисиус Жуниор.

Мадридский Реал завоевал первый в истории Межконтинентальный кубок ФИФА.

Ранее Пачука переиграла бразильский Ботафого (3:0) и египетский Аль-Ахли (0:0, пен. 6:5). Реал получил прямую путевку в финал.

Межконтинентальный кубок ФИФА

Финал, 18 декабря, Лусаил (Катар)

Реал Мадрид (Испания) – Пачука (Мексика) – 3:0

Голы: Килиан Мбаппе, 37, Родриго, 53, Винисиус Жуниор, 84 (пен)

Реал Мадрид: Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Тчуамени, Васкес (Асенсио, 88), Камавинга (Себальос, 62), Вальверде, Беллингем (Гюлер, 88), Винисиус Жуниор, Родриго (Модрич, 70), Мбаппе (Браим Диас, 62).

Пачука: Морено, Гонсалес, Микольта, Баррето, Родригес (Санчес, 75), Педраса, Монтьель, Деосса (Эрнандес, 89), Баутиста (Мена, 75), Идрисси (Домингес, 88), Рондон.

Предупреждения: Педраса, 51, Рондон, 90+3.

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Реал Мадрид Пачука Межконтинентальный кубок по футболу Родриго Гоес Килиан Мбаппе Тибо Куртуа Винисиус Жуниор Андрей Лунин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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vazazh
Бред ідіотів. Реал - пачука (помятаю, був такий фільм де дебіл Пачеко існував, це його нащадки?) Хто чув про такий клуб? Давно вже ФІФА та УЕФА мають бути ліквідовані як клас з посадкою їх презиків років на 10 з конфіскацію. Вжі мойша плвтіні отримав своє і торчить в жопі. За іншими - черга.
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WildeKater
От ми в перший і останній раз почули про Пачуку 
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+2
Boodya
А грати цей матч взагалі був якийсь сенс?😂
Але всеодно в цьому турнірі більше сенсу, ніж в клубному ЧС нового формату
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