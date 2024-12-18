Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в резерве галактикос
Мадридский Реал разгромил мексиканский клуб Пачука (3:0) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галактикос, ворота защищал Тибо Куртуа.
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Голы у мадридской команды забили Килиан Мбаппе, Родриго и Винисиус Жуниор.
Мадридский Реал завоевал первый в истории Межконтинентальный кубок ФИФА.
Ранее Пачука переиграла бразильский Ботафого (3:0) и египетский Аль-Ахли (0:0, пен. 6:5). Реал получил прямую путевку в финал.
Межконтинентальный кубок ФИФА
Финал, 18 декабря, Лусаил (Катар)
Реал Мадрид (Испания) – Пачука (Мексика) – 3:0
Голы: Килиан Мбаппе, 37, Родриго, 53, Винисиус Жуниор, 84 (пен)
Реал Мадрид: Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Тчуамени, Васкес (Асенсио, 88), Камавинга (Себальос, 62), Вальверде, Беллингем (Гюлер, 88), Винисиус Жуниор, Родриго (Модрич, 70), Мбаппе (Браим Диас, 62).
Пачука: Морено, Гонсалес, Микольта, Баррето, Родригес (Санчес, 75), Педраса, Монтьель, Деосса (Эрнандес, 89), Баутиста (Мена, 75), Идрисси (Домингес, 88), Рондон.
Предупреждения: Педраса, 51, Рондон, 90+3.
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