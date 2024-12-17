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Англия
17 декабря 2024, 11:21 | Обновлено 17 декабря 2024, 11:58
8612
38

Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг

Считается, что украинец принял милдронат

17 декабря 2024, 11:21 | Обновлено 17 декабря 2024, 11:58
8612
38
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации ТаТоТаке, вероятно, запрещенным препаратом, который обнаружили в крови Михаила Мудрика, является мельдоний (милдронат), запрещенный ВАДА с 1 января 2016 года.

Милдронат был разработан в Латвии в 1975 году. ВАДА рассматривает лекарство как модулятор метаболизма, подобный инсулину. Оно рекомендуется прежде всего для комплексной терапии ишемической болезни сердца. Среди показаний – хроническая сердечная недостаточность, синдром абстиненции при хроническом алкоголизме и сниженная работоспособность и физическое перенапряжение, в том числе у спортсменов.

Считается, что при применении милдроната организм тренируется выдерживать нагрузки, экономно использовать кислород и быстро восстанавливать энергетические резервы, чтобы подготовиться к новым нагрузкам. Однако эффект не доказан.

Этот препарат распространен преимущественно в странах экс-СНГ и Балтии. Исторически чаще всего на мельдонии «попадались» спортсмены рф (первой была теннисистка Шарапова), где с 2014 года мельдоний значится в перечне «жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 38
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Александр Шевченко
Четыре года, на нафиг. Пы.Сы. мельдоний это запрещенный препарат и просто так, не зная ты его не сможешь употребить. А значит это тело осознанно принимало милдронат и его врач об этом знал или кто посоветовал. Миша, прощай, ты идиот.
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+11
sashav2007
А що там у Срни були знайшли раніше? Донецька школа!!!
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Вахтёр Иванов твой выход :-« пааанять и прааасиить мальчика» !
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+9
Показать Скрыть 3 ответа
SHN
А помните у него .ыла мутная подруга?
Вроде из рашки
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+8
Показать Скрыть 4 ответа
Александр Бондарь
Как можно таким дауном быть?Это же не садик.Развернулся сьел конфету и никто не знает.Ты же дебил регулярно проверяешся .
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
Markus Bob
Скорее всего, это его руззкая шлюшка подкинула ему
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
И кто ж это такой умный ему насоветовал? Явно не сам себе выписал.
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+6
Александр Бондарь
Такой удар по репутации!!!А по большому счету с футболом надо было заканчивать.Миша дерево редкоеПросто в Шахтере ему сказали что он футболист
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+5
ukr_army
Куди повістку відправляти? Він вже не заброньований. P.S. Львівське ТЦК 
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+3
turist86
Точно Віолетта Грачова пригостила 
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+3
_Quantum19_
Він з'їв мій новорічний подарунок 
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+3
LexХХХ
А ніхто не думає, що його могли працівники клубу так підставити, щоб здихатись його без всяких компенсацій, а можливо, ще й з нього потягнувши декілька лямів.
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+2
Показать Скрыть 7 ответов
Remark
Наркоман і паний!
Це ще воно так на допінгу грає, а як же тоді воно виглядає без нього?
Тут Юкраін чи хтось інший писав, що в нього ковід, тому він за Челсі не грає Притрушені іржаві боти, с ка!
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0
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Болела
Ну таке. Для такого рівня і фінзвбезпечення яке у Мудрика Міллронат це дуже дешево. І дуже паливно. 
За такі бабки щось серйозніше закидають)
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0
Андрій Шевченко
Тупа кацапорила мразота.. сподіваюсь не менше п'яти років впаяють гнилі.
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-1
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Burevestnik
інфа від ТаТоТаке це ніби від ОБіСі (одна баба сказала)
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-3
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