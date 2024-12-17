Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации ТаТоТаке, вероятно, запрещенным препаратом, который обнаружили в крови Михаила Мудрика, является мельдоний (милдронат), запрещенный ВАДА с 1 января 2016 года.

Милдронат был разработан в Латвии в 1975 году. ВАДА рассматривает лекарство как модулятор метаболизма, подобный инсулину. Оно рекомендуется прежде всего для комплексной терапии ишемической болезни сердца. Среди показаний – хроническая сердечная недостаточность, синдром абстиненции при хроническом алкоголизме и сниженная работоспособность и физическое перенапряжение, в том числе у спортсменов.

Считается, что при применении милдроната организм тренируется выдерживать нагрузки, экономно использовать кислород и быстро восстанавливать энергетические резервы, чтобы подготовиться к новым нагрузкам. Однако эффект не доказан.

Этот препарат распространен преимущественно в странах экс-СНГ и Балтии. Исторически чаще всего на мельдонии «попадались» спортсмены рф (первой была теннисистка Шарапова), где с 2014 года мельдоний значится в перечне «жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.