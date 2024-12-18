Next Gen ATP Finals 2024. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) стартует Next Gen ATP Finals 2024.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будут соревноваться до 22 числа этого же месяца.

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Восемь теннисистов были распределены на две группы. Из каждого квартета в полуфинальную стадию выйдут по два лучших игрока.

В среду, в первый игровой день, пройдут матчи 1-го тура в каждой из групп. Старт встреч запланирован на 13:00 по Киеву.

Красная группа. 1-й тур

13:00. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Люка Ван Аш (АТР 128)

Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Люка Ван Аш (АТР 128) 14:30. Алекс Микельсен (АТР 41) – Нишеш Басаваредди (АТР 138)

Синяя группа. 1-й тур

18:00. Якуб Меншик (АТР 48) – Лэрнер Тьен (АТР 122)

Якуб Меншик (АТР 48) – Лэрнер Тьен (АТР 122) 19:30. Артур Фис (АТР 20) – Жоау Фонсека (АТР 145)

Видеоплеер будет добавлен перед стартом первой встречи...