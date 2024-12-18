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ATP
18 декабря 2024, 08:15 |
59
0

Next Gen ATP Finals 2024. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду в Джидде (Саудовская Аравия) стартует молодежный Итоговый турнир

18 декабря 2024, 08:15 |
59
0
Next Gen ATP Finals 2024. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Все участники Next Gen ATP Finals 2024

18 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) стартует Next Gen ATP Finals 2024.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будут соревноваться до 22 числа этого же месяца.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Восемь теннисистов были распределены на две группы. Из каждого квартета в полуфинальную стадию выйдут по два лучших игрока.

В среду, в первый игровой день, пройдут матчи 1-го тура в каждой из групп. Старт встреч запланирован на 13:00 по Киеву.

Красная группа. 1-й тур

  • 13:00. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Люка Ван Аш (АТР 128)
  • 14:30. Алекс Микельсен (АТР 41) – Нишеш Басаваредди (АТР 138)

Синяя группа. 1-й тур

  • 18:00. Якуб Меншик (АТР 48) – Лэрнер Тьен (АТР 122)
  • 19:30. Артур Фис (АТР 20) – Жоау Фонсека (АТР 145)

Видеоплеер будет добавлен перед стартом первой встречи...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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