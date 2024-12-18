МОНФИС: «Надаль? Я играл свой лучший матч на грунте и получил 0:6»

Французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис высказался о невероятной карьере Рафаэля Надаля, который ушел из тенниса в 2024 году:

«Я играю лучший матч в своей жизни на грунте и получаю 0:6 в третьем сете. Он величайший! Он убил меня физически, я отдал все свои силы...

Большая четверка была несомненно лучше всех. Играя против них, вы часто чувствовали себя ниже своего реального класса. Например, даже на пике моей формы против Надаля, он безжалостно меня вытеснял.

Это поразительно – Пита Сампраса почитают за его 14 титулов Grand Slam, а Надаль добился этого замечательного подвига только на Ролан Гаррос!»

Монфис играл против Надаля 16 раз. Рафа выиграл 14 очных поединков. Матч, о котором упомянул Гаэль, состоялся в 2016 году. Это был финал Мастерса в Монте-Карло. Испанец тогда победил со счетом 7:5, 5:7, 6:0.

Видеообзор финала Мастерса в Монте-Карло 2016 между Надалем и Монфисом