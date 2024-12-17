Монфис предположил, где и когда завершит профессиональную карьеру
Француз откровенно рассказал о своих целях
Французский теннисист Гаэль Монфис, являющийся мужем украинки Элины Свитолиной, озвучил свои планы на остаток карьеры, заговорив о ее завершении.
«Сейчас у меня нет конкретной цели. Главная задача – наслаждаться теннисом и радовать болельщиков. Постараться выиграть больше матчей и снова бросать вызов лучшим.
Я стараюсь оставаться конкурентоспособным и делаю все возможное для этого. Но понимаю, что если произойдет хоть наименьшая серьезная травма, то на этом все закончится. Однако, есть много спортсменов в возрасте 40, которые все еще выступают на высоком уровне. Смогу ли я вернуться, если это произойдет?
Сложно сказать, где я уйду из тенниса. Конечно, первыми в голову приходят Ролан Гаррос и «Мастерс» в Париже. Париж – потому что это конец сезона, а Ролан Гаррос – потому что это особый турнир. Я хочу, чтобы это был один из них. Я люблю теннис и обожаю соревноваться, но это уже не цель сама по себе» – сказал Монфис.
Ранее Монфис признался, когда он сыграет вместе со Свитолиной в одной паре.
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