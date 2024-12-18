Mирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо большие шансы прервать гегемонию Шахтера»

Завершилась первая часть чемпионата УПЛ, сыграли самые важные поединки в текущем сезоне наши команды в еврокубках, а национальная сборная Украины – в Лиге наций.

Заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о соперничестве в украинском футболе, о выступлениях наших представителей на международной арене:

– Начну с украинской Премьер-лиги. Если честно, то я не ожидал такой развязки на финише осеннего этапа. Думал, что в главной тройке будет более острая конкуренция.

– И кто виноват, что ваши ожидания не сбылись?

– Прежде всего, киевские «динамовцы», которые хотя и не демонстрировали чемпионскую игру, но были лучше за своих преследователей в стабильности. Во-вторых, подвел «Шахтер», я был убежден, что «горняки» с их подбором исполнителей будут готовы снова бороться за чемпионский титул. Однако после неудач в Лиге чемпионов «горняки» провалили и финиш осенней части в УПЛ. Хотя, поверьте, с их составом должны были быть рядом динамовцы, а не отставать на десять очков.

– А кто в составе чемпионов вас больше всего разочаровал?

– Судаков и Бондаренко. Георгию не хватало стабильности, мог поразить качественными действиями, а в следующем матче быть незаметным. Так лидер не должен вести себя на поле. А Артему банально не хватает физических кондиций. Обидно, потому, что по креативу он один из лучших в УПЛ.

– На ваш взгляд, после таких неудач тренер «горняков» Марино Пушич должен уйти в отставку?

– Сложно дать исчерпывающий ответ. Я не знаю, кто был инициатором его приглашения, условий его контракта. Это все очень важно.

– А может в «Шахтере» пока не все хорошо, потому, что некоторые игроки считают, что переросли уже эту команду?

– Так априори не должно быть: если ты лидер команды, то должен в трудную минуту взять игру на себя. Конечно, есть вина в таком провале и Пушича, похоже, он потерял контроль над подопечными. Теперь каждый тянет одеяло на свою сторону. Значит, есть какие-то проблемы внутри коллектива.

– Вы считаете, что этого отрыва от ближайших преследователей динамовцам хватит для завоевания столь желанного чемпионского титула?

– То, что «Александрии» и «Шахтеру» трудно будет наверстать упущенное – однозначно. Тем более что динамовцы после вылета в январе из Лиги Европы сосредоточатся исключительно на выступлении на внутренней арене. Убежден, что в «Динамо» прекрасно знают о своих уязвимых местах и ​​во время зимнего перерыва будут пытаться избавиться от них.

– О чем собственно речь?

– У «динамовцев» короткая скамейка запасных и они нуждаются в усилении. И не только для конкуренции за место в старте, нужны исполнители, что будут делать «погоду». Если учесть, что в следующем сезоне в Лиге чемпионов Украину будет представлять только одна команда, то «динамовцам» следует продуктивно поработать на трансферном рынке, чтобы не оказаться в роли скупого, который платит дважды. Если подопечные Александра Шовковского растратят такое ощутимое преимущество в очках, то будут виноваты в этом сами.

– От кого еще кроме «Шахтера», вы ждали прошлой осенью большего?

– От «Полесья», ЛНЗ, «Ворсклы», «Колоса». Качество их игры явно не соответствует тем средствам, которые были потрачены владельцами этих клубов.

– А кто наоборот, неожиданно произвел на вас приятное впечатление?

– Прежде всего, «Александрия», которая заслуженно занимает второе место. Руслан Ротань создал боеспособный, хорошо сбалансированный коллектив. Чувствуется, что там все на полном доверии. Рад я и за футболистов «Карпат», которых смело можно назвать «нарушителями спокойствия».

– Где-то не жалеете, что перед началом сезона пришлось покинуть «Карпаты»?

– Знаете, такая уж футбольная жизнь, у каждого свой путь. В свое время я уже поблагодарил клубное руководство, что дало мне возможность вернуть «Карпаты» в элиту украинского футбола. Радует, что основу нынешней команды составляют игроки, которые играли под моим руководством, или которых я приглашал. Какие могут быть претензии и, как мне не болеть за «Карпаты»? Желаю им не останавливаться на достигнутом.

– Тогда, по вашему мнению, назовите трех лучших игроков, выступающих в УПЛ?

– Владислав Ванат из «Динамо», «александриец» Безерра и Алексей Гуцуляк из «Полесья».

– А Иван Калюжный из «Александрии» не может претендовать на звание «Открытие сезона»?

– Думаю, что да. Я его хорошо знаю, ведь Иван – воспитанник академии «Металлиста» во времена, когда я возглавлял эту команду. Трудолюбивый, всегда отличался требовательностью к себе. Ему где-то не хватает скорости, но на позиции опорного полузащитника он нивелирует этот недостаток самоотверженностью, умением чувствовать, как будет разворачиваться атака соперника.

– После успешного дебюта Калюжного в национальной сборной Украины к нему проявляет интерес «Шахтер». Что бы вы посоветовали игроку?

– Я все же за то, чтобы Иван не менял прописки. Как говорится, от добра добра не ищут. В «Александрии» его любят болельщики, он пользуется авторитетом в команде, ему доверяет главный тренер. Не надо забывать, что именно из «Александрии» Калюжного пригласили в сборную. А в «Шахтере» еще не известно, сумеет ли он проявить себя. В конце концов была информация, что Ивану предложили новый контракт на значительно лучших условиях. Пусть думает.

Завершая разговор о чемпионате УПЛ, уровень которого по объективным причинам действительно упал, хочу отметить, что это большое достижение: в стране идет война, а футбол жив. Проводятся соревнования не только в элите, но и в Первой, Второй лиге, среди любителей. Поэтому нужно запастись терпением, будут еще победы и на нашей улице.

Вот почему анализируя выступления украинских клубов в еврокубках следует обязательно учитывать трудности сегодняшнего дня. Ведь чего только стоят одни логистические проблемы, негативно влияющие на подготовку к матчам, восстановительный процесс. Остается только поблагодарить тех легионеров, которые дали согласие выступать за украинские команды.

– Несколько иная ситуация с выступлением национальной сборной Украины, основу которой составляют игроки, представляющие зарубежные клубы. По пятибалльной системе, какой оценки заслужили подопечные Сергея Реброва за игру в Лиге наций?

– На тройку с плюсом. Сначала сами загнали себя в затруднительное положение, а потом едва выкарабкались. Тем не менее, считаю, что это была только разминка, главный экзамен – осень 2025 года, когда нужно будет в квалификационном раунде обязательно пробиться в финальную часть чемпионата мира. Речь идет не только об имидже украинского футбола, но и о возможности заработать серьезные премиальные, которые потом пойдут на развитие игры миллионов. Как видите, все взаимосвязано.

– А допинговая история с одним из лидеров нашей сборной Mихайлом Mудриком не может помешать в выполнении этой задачи?

– В этой истории еще много непонятного, поэтому с моей стороны было бы некорректно что-либо комментировать. Надеюсь, что Mудрик докажет свою невиновность. Уточню только, что Украина богата футбольными талантами и нам хватит качественных исполнителей.

– Когда уже зашла речь о чемпионате мира 2026 года, то, что скажете о демонстрации карты Украины во время жеребьевки квалификации, без Крыма…

– Не надо быть наивными и верить, что ФИФА допустила эту позорную ошибку нечаянно, что, мол, не обошлось без третьей стороны, которая оказывала соответствующие услуги. На мой взгляд, это была спланированная провокация, проверка нашей готовности дать достойный ответ. Тем не менее, не следует забывать, что российские компании на протяжении многих лет были спонсорами соревнований, проводимых под эгидой ФИФА.

– Ваши пути пересекались с новичком сборной Калюжным в «Металлисте» – команде, которая под руководством Мирона Mаркевича достигла самых весомых успехов в своей истории. Поддерживаете ли вы связи с этим клубом?

– Конечно, часто общаюсь с одним из руководителей этого ФК Евгением Красниковым, радует, что «Металлист» не исчез с футбольной карты Украины и сейчас на виду в Первой лиге. Его основу составляют выпускники клубной академии, которые представлены в сборных Украины всех возрастов. Не исключено, что со временем они окажутся в главной команде страны, как Иван Калюжный. Я не удивлюсь, если в следующем сезоне харьковский клуб вернется в УПЛ.

Поддерживаю тесные связи с ультрас «Металлиста», кстати, многие ребята сейчас на фронте, я стараюсь обеспечить их всем необходимым. Хорошие отношения у меня и с болельщиками «Днепра» и «Карпат», которые я тоже возглавлял. Мени очень повезло, что у меня есть такие друзья.

– А отношения с многолетним президентом ФК «Металлист» Александром Ярославским поддерживаете?

– Да, надеюсь, что он еще не сказал своего последнего слова в украинском футболе.

– Тогда напоследок скажите, ждать ли вашего возвращения тренерский мостик?

– Знаете, недавнее назначение на должность главного тренера итальянской «Ромы» моего ровесника Клаудио Раньери подтверждает, что все еще может быть. Я нахожусь в боевой спортивной форме, по крайней мере, спокойно выдерживаю 90 минут, выступая за ветеранов «Карпат» или ветеранскую сборную Украины. Стараюсь быть в курсе футбольных новостей и внимательно слежу за ходом событий не только в УПЛ, но и во всех топ-чемпионатах. Поэтому меня тяжело удивить, к новому вызову я готов.