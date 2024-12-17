Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
У Михаила Мудрика серьезные проблемы
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг, сообщает издание Tribuna.com.
В крови 23-летнего футболиста нашли запрещенное вещество, проба «А» была взята еще в октябре 2024 года. Проба «В» будет открыта в ближайшее время.
Если информация журналистов подтвердится, то игроку национальной сборной Украины грозит длительный бан.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик вскоре вернется к тренировкам после болезни.
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