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Англия
17 декабря 2024, 01:09 | Обновлено 17 декабря 2024, 01:33
1354
7

Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?

У Михаила Мудрика серьезные проблемы

17 декабря 2024, 01:09 | Обновлено 17 декабря 2024, 01:33
1354
7
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг, сообщает издание Tribuna.com.

В крови 23-летнего футболиста нашли запрещенное вещество, проба «А» была взята еще в октябре 2024 года. Проба «В» будет открыта в ближайшее время.

Если информация журналистов подтвердится, то игроку национальной сборной Украины грозит длительный бан.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик вскоре вернется к тренировкам после болезни.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу допинг дисквалификация
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 7
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OKs100
От 2 до 4 лет дисквала. 
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0
Likarua
Докачався 🤔
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0
ДонЛуган
Если это подтвердят это будет конец карьеры в Европе , потому что после минимум года бана его вряд-ли кто даже даром возьмёт ! И так не ах какой футболист , а тут ещё и отпуск такой ! Надеюсь проба Б будет отрицательной ! 
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0
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TolsTIyELF
Думать надо что ты ешь и с кем еб"шься. Ничего не мешало россиянке подсыпать допинг в еду. Не верю что он принимал, пусть докажет как срна.
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0
ТвояМамка
Ну это жесть
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0
Skillz
добігався фраєрок
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-1
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