Рейтинг WTA. Обновленное место Ястремской после Лиможа, рекорд Олейниковой
Даяна вернула себе 33-ю строчку благодаря всего одной победе на 125-тысячнике во Франции
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе некоторые девушки разыграли трофей на последнем турнире в году под эгидой WTA – на 125-тысячнике в Лиможе.
Лидеры не потеряли своих позиций. Арина Соболенко завершит 2024 год первой ракеткой, Ига Свентек – второй, Коко Гауфф – третьей.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то первой ракеткой страны по-прежнему является Марта Костюк (18). Элина Свитолина располагается на 23-й позиции.
Даяна Ястремская, которая на прошлой неделе сыграла на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция) и сумела добыть всего одну победу, вернулась на 33-ю позицию.
Украинка Александра Олейникова, не играя, поднялась на 2 строчки и теперь идет 283-й. Александра обновила личный рекорд. Предыдущим ее лучшим результатом являлась 284-я строчка (28 октября 2024 года).
Топ-20 украинок в рейтинге WTA
В парном рейтинге в первой десятке – без изменений. Людмила Киченок сохранила четвертое место.
Неизменными остались и позиции Марты Костюк и Надежды Киченок – 60-я и 40-я соответственно.
Топ-10 парного рейтинга WTA
Украинки в парном рейтинге WTA
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