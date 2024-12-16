Рейтинг WTA. Обновленное место Ястремской после Лиможа, рекорд Олейниковой

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе некоторые девушки разыграли трофей на последнем турнире в году под эгидой WTA – на 125-тысячнике в Лиможе.

Лидеры не потеряли своих позиций. Арина Соболенко завершит 2024 год первой ракеткой, Ига Свентек – второй, Коко Гауфф – третьей.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то первой ракеткой страны по-прежнему является Марта Костюк (18). Элина Свитолина располагается на 23-й позиции.

Даяна Ястремская, которая на прошлой неделе сыграла на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция) и сумела добыть всего одну победу, вернулась на 33-ю позицию.

Украинка Александра Олейникова, не играя, поднялась на 2 строчки и теперь идет 283-й. Александра обновила личный рекорд. Предыдущим ее лучшим результатом являлась 284-я строчка (28 октября 2024 года).

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге в первой десятке – без изменений. Людмила Киченок сохранила четвертое место.

Неизменными остались и позиции Марты Костюк и Надежды Киченок – 60-я и 40-я соответственно.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA