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  4. Рейтинг WTA. Обновленное место Ястремской после Лиможа, рекорд Олейниковой
WTA
16 декабря 2024, 03:01 |
31
0

Рейтинг WTA. Обновленное место Ястремской после Лиможа, рекорд Олейниковой

Даяна вернула себе 33-ю строчку благодаря всего одной победе на 125-тысячнике во Франции

16 декабря 2024, 03:01 |
31
0
Рейтинг WTA. Обновленное место Ястремской после Лиможа, рекорд Олейниковой
Instagram. Даяна Ястремская

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе некоторые девушки разыграли трофей на последнем турнире в году под эгидой WTA – на 125-тысячнике в Лиможе.

Лидеры не потеряли своих позиций. Арина Соболенко завершит 2024 год первой ракеткой, Ига Свентек – второй, Коко Гауфф – третьей.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то первой ракеткой страны по-прежнему является Марта Костюк (18). Элина Свитолина располагается на 23-й позиции.

Даяна Ястремская, которая на прошлой неделе сыграла на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция) и сумела добыть всего одну победу, вернулась на 33-ю позицию.

Украинка Александра Олейникова, не играя, поднялась на 2 строчки и теперь идет 283-й. Александра обновила личный рекорд. Предыдущим ее лучшим результатом являлась 284-я строчка (28 октября 2024 года).

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге в первой десятке – без изменений. Людмила Киченок сохранила четвертое место.

Неизменными остались и позиции Марты Костюк и Надежды Киченок – 60-я и 40-я соответственно.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Арина Соболенко Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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