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WTA
12 декабря 2024, 21:15 | Обновлено 12 декабря 2024, 21:20
1121
5

Ястремская вылетела из последнего турнира WTA в сезоне от 236-й ракетки

Даяна в двух сетах проиграла Кароль Монне во втором раунде 125-тысячника в Лиможе

12 декабря 2024, 21:15 | Обновлено 12 декабря 2024, 21:20
1121
5
Ястремская вылетела из последнего турнира WTA в сезоне от 236-й ракетки
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) завершила выступления на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).

В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла 236-й ракетке мира Кароль Монне (Франция) за 1 час и 32 минуты.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) [2] – Кароль Монне (Франция) – [WC] – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. В первой партии украинка отыгралась со счета 0:4, сделав 4:4, но затем все равно проиграла два гейма подряд.

Во втором сете Монне первой сделала брейк в 9-м гейме и вышла подавать на матч. Ястремская в 10-м гейме в сумме упустила 3 брейк-поинта, а Кароль закрыла за собой поединок со второго матчбола.

В четвертьфинале турнира в Лиможе, который является последним соревнованием под эгидой WTA в 2024 году, Монне сыграет против 7-й сеяной Виктории Голубич (Швейцария, WTA 109).

На старте 125-тысячника Даяна в двух сетах выиграла у Алины Чараевой (WTA 241). Монне, получившая wild card от организаторов, в 1/16 финала справилась с Эллой Зайдель (Германия, WTA 142).

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Кароль Монне Даяна Ястремская WTA Лимож
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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C.Пеклов
програла вирішальні 9 гейми обох сетів , психіка не врівноважена настільки,що програє тенісисткам з 3 сотні,де вірогідно незабаром опиниться і сама.
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+7
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Андрій Заліщук
головне, що кацапку обіграла, а далі можна і вилітати, толку з неї не буде, вона пропаща тенісистка
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+2
Sashamar
Після того, як Лепченко повісила Блінковой два бублики (що само по собі приємно), я б цей турнір ретельно перевірив з фінансової точки зору. Щось забагато номінальні фаворити напрогравали.
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0
fanpetro
А як пизділа, як пизділа, коли виграла в гравця WTA 241
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-1
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