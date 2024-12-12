Ястремская вылетела из последнего турнира WTA в сезоне от 236-й ракетки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) завершила выступления на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).

В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла 236-й ракетке мира Кароль Монне (Франция) за 1 час и 32 минуты.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) [2] – Кароль Монне (Франция) – [WC] – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. В первой партии украинка отыгралась со счета 0:4, сделав 4:4, но затем все равно проиграла два гейма подряд.

Во втором сете Монне первой сделала брейк в 9-м гейме и вышла подавать на матч. Ястремская в 10-м гейме в сумме упустила 3 брейк-поинта, а Кароль закрыла за собой поединок со второго матчбола.

В четвертьфинале турнира в Лиможе, который является последним соревнованием под эгидой WTA в 2024 году, Монне сыграет против 7-й сеяной Виктории Голубич (Швейцария, WTA 109).

На старте 125-тысячника Даяна в двух сетах выиграла у Алины Чараевой (WTA 241). Монне, получившая wild card от организаторов, в 1/16 финала справилась с Эллой Зайдель (Германия, WTA 142).