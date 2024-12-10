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  4. Ястремская одолела россиянку на старте последнего турнира WTA в 2024 году
WTA
10 декабря 2024, 15:55 |
1126
3

Ястремская одолела россиянку на старте последнего турнира WTA в 2024 году

Даяна в 1/16 финала 125-тысячника в Лиможе (Франция) выиграла у Алины Чараевой

10 декабря 2024, 15:55 |
1126
3
Ястремская одолела россиянку на старте последнего турнира WTA в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) успешно стартовала на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция), который проводится на закрытых хардовых кортах.

В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла россиянку Алину Чараеву (WTA 241), которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) [2] – Алина Чараева [Q] – 6:4, 6:4

Это была первая встреча соперниц. В первой партии украинка дважды проигрывала с брейком, в том числе и 3:4 (0:40) на приеме, но сумела совершить камбек. Во втором сете у Чараевой было 6 скрытых сетболов в 9-м гейме, но Даяна забрала подачу и потом сделала решающий брейк.

Ястремская прервала серию из семи поражений подряд. В последний раз она побеждала еще на Олимпийских играх 2024 в июле.

Даяна во 2-м раунде турнира в Лиможе сыграет против обладательницы wild card Кароль Монне (Франция, WTA 236). На старте соревнований Монне обыграла Эллу Зайдель (Германия, WTA 142) со счетом 6:4, 6:4.

Соревнования в Лиможе являются последним турниром под эгидой WTA в 2024 году. Старт нового сезона начнется в конце декабря, когда девушки поборются за трофеи в Брисбене и Окленде, а также сыграют за свои национальные сборные на United Cup. Что касается Даяны, то она откроет 2025 год на 500-тысячнике в Брисбене.

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Даяна Ястремская WTA Лимож
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Василий Гредюшкин
Перемогла    з  другої  сотні  .  Таке  собі
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Saar
Не "росіянку" , а болотну потвору!
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C.Пеклов
важко Даясі,  але все ж перемогла у 2 сетах.Поки не видно результатів підготовки до сезону.Бажаю успіху в наступному матчі!
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