Началась продажа билетов на матчи Украины U-21 на молодежном Евро-2025

Стартовала продажа билетов на матчи молодежной сборной Украины U-21 в финальной части Евро-2025 U-21.

Турнир пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Пряшев).

Купить билеты можно по ссылке. Обязательно следует указать, что это болельщик сборной Украины и пройти простой путь регистрации. Стоимость одного билета – 12 и 15 евро.

По итогам жеребьевки финального турнира сине-желтые попали в группу D, где встретятся с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Евро-2025 U-21. Финальный турнир

Групповой раунд

Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания

1-й тур, 12.06.2025

19:00. Украина – Дания (Прешов)

22:00. Финляндия – Нидерланды (Кошице)

2-й тур, 15.06.2025

19:00. Финляндия – Украина (Кошице)

22:00. Нидерланды – Дания (Прешов)

3-й тур, 18.06.2025