Началась продажа билетов на матчи Украины U-21 на молодежном Евро-2025
Сине-желтые сыграют против Дании, Финляндии, Нидерландов
Стартовала продажа билетов на матчи молодежной сборной Украины U-21 в финальной части Евро-2025 U-21.
Турнир пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Пряшев).
Купить билеты можно по ссылке. Обязательно следует указать, что это болельщик сборной Украины и пройти простой путь регистрации. Стоимость одного билета – 12 и 15 евро.
По итогам жеребьевки финального турнира сине-желтые попали в группу D, где встретятся с Финляндией, Нидерландами и Данией.
Евро-2025 U-21. Финальный турнир
Групповой раунд
- Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния
- Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения
- Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия
- Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания
1-й тур, 12.06.2025
- 19:00. Украина – Дания (Прешов)
- 22:00. Финляндия – Нидерланды (Кошице)
2-й тур, 15.06.2025
- 19:00. Финляндия – Украина (Кошице)
- 22:00. Нидерланды – Дания (Прешов)
3-й тур, 18.06.2025
- 19:00. Дания – Финляндия (Кошице)
- 19:00. Нидерланды – Украина (Прешов)
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