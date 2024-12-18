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Молодежные турниры
18 декабря 2024, 07:21 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:42
58
0

Началась продажа билетов на матчи Украины U-21 на молодежном Евро-2025

Сине-желтые сыграют против Дании, Финляндии, Нидерландов

18 декабря 2024, 07:21 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:42
58
0
Началась продажа билетов на матчи Украины U-21 на молодежном Евро-2025
УАФ

Стартовала продажа билетов на матчи молодежной сборной Украины U-21 в финальной части Евро-2025 U-21.

Турнир пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Пряшев).

Купить билеты можно по ссылке. Обязательно следует указать, что это болельщик сборной Украины и пройти простой путь регистрации. Стоимость одного билета – 12 и 15 евро.

По итогам жеребьевки финального турнира сине-желтые попали в группу D, где встретятся с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Евро-2025 U-21. Финальный турнир

Групповой раунд

  • Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния
  • Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения
  • Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия
  • Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания

1-й тур, 12.06.2025

  • 19:00. Украина – Дания (Прешов)
  • 22:00. Финляндия – Нидерланды (Кошице)

2-й тур, 15.06.2025

  • 19:00. Финляндия – Украина (Кошице)
  • 22:00. Нидерланды – Дания (Прешов)

3-й тур, 18.06.2025

  • 19:00. Дания – Финляндия (Кошице)
  • 19:00. Нидерланды – Украина (Прешов)
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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