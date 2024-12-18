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Чемпионат Испании
Эспаньол
18.12.2024 22:30 - : -
Валенсия
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Испания
18 декабря 2024, 04:05 | Обновлено 18 декабря 2024, 04:06
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0

Эспаньол – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании

Поединок состоится 18 декабря в 22:30 по Киеву

18 декабря 2024, 04:05 | Обновлено 18 декабря 2024, 04:06
30
0
Эспаньол – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании
ФК Валенсия

18 декабря на «RCDE Арена» пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором «Эспаньол» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Эспаньол

Команда в последнее время не задерживается на уровне того же дивизиона хотя бы на два года кряду. Так было и в 2023-м году, когда представитель Барселоны отправился снова в Сегунду, и в прошлом сезоне. Там не удалось взять 1:2 место. Но все же получилось выбраться назад, в Ла Лигу, через непростой плей-офф. Вот только на новом-старом уровне подопечные Маноло Гонсалеса смотрелись явно слабыми и не конкурентными. В кубке и вовсе вылетели от заштатного Барбастро! Впрочем, на своем поле аутсайдер опасен, и уже выиграл не только у Райо Вальекано и Алавеса, но и у Мальорки с Сельтой. С другой стороны, в последних поединках он нигде не забивал: Хетафе уступил 0:1, с Осасуной была нулевая ничья.

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Валенсия

Клуб два года назад сделал ставку на Рубена Бараху. Тот, легенда клуба как футболист, прекрасно проявил себя и как тренер. Сначала получилось вытянуть лос чес из той ямы, в которую их загнали неудачные эксперименты Дженнаро Гаттузо. А в прошлой темпораде даже были намеки на желание побороться за еврокубки и итоговое девятое место. Тем более неожиданным был настолько провальный старт нового сезона. В первых пяти турах была всего одна ничья, да и потом победы, кроме кубка, были крайне редкими исключениями - с Жироной в сентябре и Бетисом в прошлом месяце. В прошлом туре был поединок с прямым конкурентом, Вальядолидом, и вовсе застрявшем на последнем месте. Там тоже проиграли 0:1, рухнув на последнее место. Кресло под тренером не просто шатается - странно, что его пока не сняли, но визит в Каталонию выглядит даже не последним шансом.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка приносили результативные ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы практически равными. Но лос чес, кажется, совсем потеряли игру - ставим на хозяев с форой 0 (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
18 декабря 2024 -
22:30
Валенсия
Фора Эспаньола (0) 1.80 Сделать ставку
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Эспаньол Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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