Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эспаньол – Валенсия – 1:1. Обе команды в зоне вылета. Видео голов
Чемпионат Испании
Эспаньол
18.12.2024 22:30 – FT 1 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 декабря 2024, 01:27 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:28
11
0

Эспаньол – Валенсия – 1:1. Обе команды в зоне вылета. Видео голов

Смотрите видеообзор перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги

19 декабря 2024, 01:27 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:28
11
0
Эспаньол – Валенсия – 1:1. Обе команды в зоне вылета. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 декабря в рамках перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Эспаньол» и «Валенсия».

Поединок проходил на стадионе «RCDE» в городе Корнелья-Эль Прат. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1. «Эспаньол» на 18-м месте с 15 очками, а «Валенсия» на 20-м месте с 11 очками.

Ла Лига. 12 тур. 18 декабря

«Эспаньол» – «Валенсия» – 1:1

Голы: Пуадо, 44 – Лопес, 47

Видеообзор матча:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
По теме:
Вильярреал – Райо Вальекано – 1:1. Удаление в начале матча. Видео голов
Монако – ПСЖ – 2:4. Что творит Дембеле, травма Джиджо. Видео голов и обзор
Рома – Сампдория – 4:1. Дубль от Довбика. Видео голов и обзор матча
Эспаньол Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Футбол | 18 декабря 2024, 15:14 10
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика

Мареска дал понять, что у игрока есть поддержка

«Не вижу смысла наказывать». Тренер высказался о допинг-скандале Мудрика
Футбол | 18 декабря 2024, 20:29 7
«Не вижу смысла наказывать». Тренер высказался о допинг-скандале Мудрика
«Не вижу смысла наказывать». Тренер высказался о допинг-скандале Мудрика

Александр Кучер считает, что вингер «Челси» ни в чем не виноват

Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Футбол | 18.12.2024, 20:52
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 18.12.2024, 08:32
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо
Футбол | 19.12.2024, 01:47
ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо
ФОТО. 10 швов! Как выглядит Доннарумма после удара шипами в лицо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
17.12.2024, 11:21 45
Футбол
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
17.12.2024, 12:37 54
Футбол
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
17.12.2024, 23:47 5
Футбол
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
17.12.2024, 23:50 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
18.12.2024, 22:25
Бокс
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
17.12.2024, 01:09 344
Футбол
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
17.12.2024, 19:53 3
Бокс
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем