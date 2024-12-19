Вечером 18 декабря в рамках перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Эспаньол» и «Валенсия».

Поединок проходил на стадионе «RCDE» в городе Корнелья-Эль Прат. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1. «Эспаньол» на 18-м месте с 15 очками, а «Валенсия» на 20-м месте с 11 очками.

Ла Лига. 12 тур. 18 декабря

«Эспаньол» – «Валенсия» – 1:1

Голы: Пуадо, 44 – Лопес, 47

Видеообзор матча: