Испания19 декабря 2024, 01:27 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:28
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Эспаньол – Валенсия – 1:1. Обе команды в зоне вылета. Видео голов
Смотрите видеообзор перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги
19 декабря 2024, 01:27 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:28
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Вечером 18 декабря в рамках перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Эспаньол» и «Валенсия».
Поединок проходил на стадионе «RCDE» в городе Корнелья-Эль Прат. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1. «Эспаньол» на 18-м месте с 15 очками, а «Валенсия» на 20-м месте с 11 очками.
Ла Лига. 12 тур. 18 декабря
«Эспаньол» – «Валенсия» – 1:1
Голы: Пуадо, 44 – Лопес, 47
Видеообзор матча:
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
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