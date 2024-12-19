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Эспаньол
18.12.2024 22:30 – FT 1 : 1
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Испания
19 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:27
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0

Вильярреал против Райо, Эспаньол с Валенсией. Два боевых матча в Ла Лиге

В чемпионате Испании 18 декабря состоялись два перенесенных поединка

19 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:27
15
0
Вильярреал против Райо, Эспаньол с Валенсией. Два боевых матча в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Испании 18 декабря состоялись два перенесенных поединка.

Оба боевых матча в Ла Лиге завершились вничью.

Миром разошлись: Вильярреал против Райо Вальекано (1:1), Эспаньол с Валенсией (1:1).

Вильярреал входит в топ-5, а Эспаньол и Валенсия находятся в зоне вылета.

Ла Ліга. Перенесенные матчи. 18 декабря

Вильярреал – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Айосе Перес, 45+1 – Альваро Гарсия, 20

Эспаньол – Валенсия – 1:1

Голы: Хави Пуадо, 44 – Диего Лопес, 47

Турнирная таблица

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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