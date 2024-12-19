Испания19 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:27
15
0
Вильярреал против Райо, Эспаньол с Валенсией. Два боевых матча в Ла Лиге
В чемпионате Испании 18 декабря состоялись два перенесенных поединка
19 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:27
15
0
В чемпионате Испании 18 декабря состоялись два перенесенных поединка.
Оба боевых матча в Ла Лиге завершились вничью.
Миром разошлись: Вильярреал против Райо Вальекано (1:1), Эспаньол с Валенсией (1:1).
Вильярреал входит в топ-5, а Эспаньол и Валенсия находятся в зоне вылета.
Ла Ліга. Перенесенные матчи. 18 декабря
Вильярреал – Райо Вальекано – 1:1
Голы: Айосе Перес, 45+1 – Альваро Гарсия, 20
Эспаньол – Валенсия – 1:1
Голы: Хави Пуадо, 44 – Диего Лопес, 47
Турнирная таблица
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 декабря 2024, 08:32 5
Дерек прогнозирует нокаут в исполнении Александра
Бокс | 18 декабря 2024, 08:57 0
Василий точно не выйдет на ринге в 2024 году
Футбол | 19.12.2024, 00:45
Футбол | 18.12.2024, 18:28
Бокс | 18.12.2024, 22:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.12.2024, 15:14 10
17.12.2024, 06:50 25
17.12.2024, 19:33 7
17.12.2024, 19:53 3
18.12.2024, 11:27 4
17.12.2024, 17:43 13
17.12.2024, 08:03 10