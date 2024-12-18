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  4. «Впереди великие планы». Легенда Динамо покинул пост главного тренера
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 07:26 |
2555
0

«Впереди великие планы». Легенда Динамо покинул пост главного тренера

Максим Шацких обратился к болельщикам и президенту клуба

18 декабря 2024, 07:26 |
2555
0
«Впереди великие планы». Легенда Динамо покинул пост главного тренера
Максим Шацких

Легендарный игрок киевского «Динамо» Максим Шацких покинул пост главного тренера «Пахтакора» (Узбекистан). Лучший бомбардир в истории чемпионатов Украины получил новую должность в зарубежном клубе – он станет вице-президентом клуба.

Шацких поблагодарил болельщиков и президентов за проделанную работу:

«Завершая свою работу на посту главного тренера «Пахтакора», хочу поблагодарить всех, кто работал со мной эти 2,5 года!

Уважаемый президент нашего клуба Джахангир Ортикходжаев. Я искренне благодарен вам за веру и терпение, поддержку и мудрость!

Хочу поблагодарить всех, кто работал в офисе клуба, всех, кто отдал свои силы на поле. Всех людей, которые поддерживали и верили в команду до конца – я уважаю вас бесконечно! Я искренне благодарю всех, кто лично меня поддерживал в разные периоды этих сезонов!

Мы выступили хорошо, дважды стали чемпионами! Конечно, не все было гладко, но было веселее!

Мне приятно наблюдать за успехами молодых игроков, которым мы уделяли большое внимание согласно вектору развития, выбранному руководством клуба год назад. Это было непросто, но мы заложили хороший фундамент на будущее, даже если это временно испортило результат!

Уверен, что передам молодую команду новому менеджеру и сосредоточусь на развитии структуры клуба – вне поля нам еще нужно совершенствоваться!
Впереди большие планы и много работы!», – написал Шацких в своих социальных сетях.

Шацких возглавлял «Пахтакор» с лета 2022 года, с которым дважды побеждал в чемпионате. Бывший футболист долгое время играл в Украине за киевское «Динамо» – провел 328 матчей, забил 141 гол и отдал 76 ассистов. Шацких является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины (128 голов).

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чемпионат Узбекистана по футболу Пахтакор Максим Шацких
Микола Титюк Источник
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