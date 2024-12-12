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  4. Шацких больше не возглавляет Пахтакор. Какая должность у легенды Динамо?
Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 09:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 10:07
1034
0

Шацких больше не возглавляет Пахтакор. Какая должность у легенды Динамо?

Максим получил должность вице-президента клуба

12 декабря 2024, 09:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 10:07
1034
0
Шацких больше не возглавляет Пахтакор. Какая должность у легенды Динамо?
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких рассказал, что больше не является тренером «Пахтакора». Специалист получил должность вице-президента клуба.

– В турнирной таблице Группы Азиатской Лиги чемпионов «Пахтакор» идет на 9 месте с 4 очками. Какие шансы выйти в плей-офф?

– Совершенно нормальные шансы. Только это будет делать другой тренер, потому что я теперь на другой должности в «Пахтакоре». Но ведь шансы есть! Еще два матча осталось сыграть в Лиге чемпионов.

– А на какой должности вы будете работать теперь в «Пахтакоре»?

– Вице-президентом, – сказал Максим.

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Максим Шацких Пахтакор чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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