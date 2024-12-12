Шацких больше не возглавляет Пахтакор. Какая должность у легенды Динамо?

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких рассказал, что больше не является тренером «Пахтакора». Специалист получил должность вице-президента клуба.

– В турнирной таблице Группы Азиатской Лиги чемпионов «Пахтакор» идет на 9 месте с 4 очками. Какие шансы выйти в плей-офф?

– Совершенно нормальные шансы. Только это будет делать другой тренер, потому что я теперь на другой должности в «Пахтакоре». Но ведь шансы есть! Еще два матча осталось сыграть в Лиге чемпионов.

– А на какой должности вы будете работать теперь в «Пахтакоре»?

– Вице-президентом, – сказал Максим.