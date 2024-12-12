Шацких больше не возглавляет Пахтакор. Какая должность у легенды Динамо?
Максим получил должность вице-президента клуба
Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких рассказал, что больше не является тренером «Пахтакора». Специалист получил должность вице-президента клуба.
– В турнирной таблице Группы Азиатской Лиги чемпионов «Пахтакор» идет на 9 месте с 4 очками. Какие шансы выйти в плей-офф?
– Совершенно нормальные шансы. Только это будет делать другой тренер, потому что я теперь на другой должности в «Пахтакоре». Но ведь шансы есть! Еще два матча осталось сыграть в Лиге чемпионов.
– А на какой должности вы будете работать теперь в «Пахтакоре»?
– Вице-президентом, – сказал Максим.
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