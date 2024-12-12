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  4. ШАЦКИХ: «Матч с Реалом Сосьедад? Динамо уже пора брать какие-то очки»
Лига Европы
12 декабря 2024, 08:39 | Обновлено 12 декабря 2024, 08:40
264
3

ШАЦКИХ: «Матч с Реалом Сосьедад? Динамо уже пора брать какие-то очки»

Максим Шацких поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги Европы

12 декабря 2024, 08:39 | Обновлено 12 декабря 2024, 08:40
264
3
ШАЦКИХ: «Матч с Реалом Сосьедад? Динамо уже пора брать какие-то очки»
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Экс–форвард «Динамо» Максим Шацких, который работает в структуре «Пахтакора», в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о предстоящем поединке киевской команды с «Реалом Сосьедад» в рамках Лиги Европы.

– Как считаете у «Динамо» есть шансы в матче с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы?

– Шансы всегда есть. За счет чего можно достичь результата? За счет полнейшей концентрации и полнейшей самоотдачи.

– Победный матч с «Александрией» поможет «Динамо» позитивно настроиться на поединок в Сан–Себастьяне?

– Конечно! Позитивный результат всегда влияет на команду лучше, чем негативный. С испанцами всегда тяжело было играть. Но все–таки играть с ними можно. Надеюсь, что игра с «Реалом Сосьедад» будет интересной. И «Динамо» уже пора брать какие–то очки в этой Лиге Европы!

– Но «Реал Сосьедад» очень мало пропускает. В семи предыдущих встречах им только раз забили!

– Это футбол! Есть такие матчи, когда команде, которая долго не пропускала, в итоге получается забить.

– Как прокомментируете победный матч «Динамо» с «Александрией» (3:0)?

– Я думаю, что киевлян где–то все–таки зацепила первая игра в Александрии. Стоит сказать, что в том выездном поединке динамовцы вообще ничего не создали. Был единственный полумомент у Ваната, когда он вбежал в штрафную площадку александрийцев и пробил. Но если бы он в той ситуации отдал передачу на Волошина, который с другого фланга бежал к воротам, я думаю, после этого поединка, его забрали бы уже в другой клуб. Но Ванат принял такое решение. К сожалению, больше у «Динамо» моментов особо не было. Перед вторым поединком в Киеве динамовцы сделал и выводы и проанализировали первую встречу. Как итог, игра была уже совсем другой. Хоть могли и пропустить, все–таки забили в ворота «Александрии» первыми. Это и способствовало дальнейшему развитию событий на поле.

– А что скажете по поводу матча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Бавария» (1:5)?

– «Бавария» есть «Бавария», а Лига чемпионов – это Лига чемпионов. В концовке поединка футболисты «Шахтера» как–то рассыпались, что–то непонятное было. Наверное, до конца надо было держаться, чтобы счет не был таким крупным. Но повторюсь, «Бавария» есть «Бавария».

– В турнирной таблице Группы В Азиатской Лиги чемпионов «Пахтакор» идет на 9–м месте с 4 очками. Какие шансы выйти в плей–офф?

– Абсолютно нормальные шансы. Только это уже будет делать другой тренер, потому что я теперь на другой должности в «Пахтакоре». Но шансы есть! Еще два матча осталось сыграть в Лиге чемпионов.

– А на какой должности вы будете работать теперь в «Пахтакоре»?

– Вице–президентом.

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Максим Шацких Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Лига Европы Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Лига чемпионов Пахтакор
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Комментарии 3
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AK.228
Подождём латвийцев
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+1
GloryUkraine
Хіба, що станеться якесь диво. 
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0
Микола Унгурян
в цьому матчі навряд чи дк візьме очки, а ось з латвійцями - то вже точно мали б вигравати
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0
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