Леонид БУРЯК: «Реал Сосьедад в матче с Динамо трибуны будут гнать вперед»

Легенда «Динамо» Леонид Буряк, который является амбассадором и одним из руководителей киевского клуба, в эксклюзивном интервью Sport.ua ответил на ряд вопросов касательно матча «бело–синих» с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы.

– Какие ожидания у вас от матча «Реал Сосьедад» – «Динамо»?

– Сейчас ситуация такая, что идет становление и поиск команды у «Динамо». Я думаю, что «Динамо» нужно все лучшее, что у них получается в чемпионате Украины, перенести на еврокубковую арену. Просто нужно время для того, чтобы все хорошее из внутренней арены получилось перенести в еврокубки.

– В хорошем настроении обе команды подходят к матчу. И баски, и киевляне выиграли по 3:0 в Ла Лиге и УПЛ соответственно. И все–таки на что нашей команде стоит обратить внимание?

– С испанскими командами всегда сложно играть. И в наше время из их чемпионата были достаточно сильные команды. Они проповедуют достаточно быстрый и атлетичный футбол. В Испании всегда играют достаточно мастеровитые футболисты. Это касается и «Реала Сосьедад», и «Барселоны», и мадридского «Реала», и других грандов Ла Лиги. Их стиль игры нельзя спутать ни с кем другим. Это касается кондиций, техники и других компонентов. В плане результатов они всегда фавориты. Я думаю, сложная игра будет в Сан–Себастьяне.

– Как считаете, для «Динамо» даже гол забить баскам будет достижением? В четырех предыдущих матчах они вообще не пропускали! А в семи предыдущих встречах им забили всего один мяч!

– У них достаточно грамотная команда, с которой будет сложно играть. Действительно непросто забить и испанским, и итальянским клубам. Сейчас у «Динамо», можно сказать, украинская команда практически без легионеров. Конечно, мы все ждем, когда эти талантливые футболисты себя раскроют. Но чтобы стать такими, как Шевченко и другие легенды «Динамо», надо время. Я пожелаю игрокам «Динамо» побыстрее повзрослеть, стать мастерами и внести свой вклад в клубные успехи.

– А «Реал Сосьедад» действительно непростой оппонент! Месяц назад на своем поле они ту же «Барсу» 1:0 обыграли.

– Мы раньше в перерыве между первым и вторым кругом ездили на турниры, где играли «Реал», «Барселона», уругвайский «Пеньяроль», бразильский «Сантос». И это были очень хорошие турниры с сильными командами. Все относились к матчам достаточно серьезно. Звезды играли! И мы выигрывали прекрасные кубки, которые в музее «Динамо» стоят! Чтобы побеждать таких соперников, надо к этому идти и взрослеть, а также чтить историю и отдавать себе отчет, что это киевское «Динамо»! Это клуб с большими традициями. Этим должны все футболисты проникнуться.

– А как вам матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Бавария» (1:5)?

– Получился достаточно хороший первый тайм в исполнении «Шахтера». Но второй тайм был провальным. И это нужно учитывать, что некоторые ключевые футболисты «Баварии» не играли, а другие были после травм, как, например, Сане. Это подтверждает прежние слова, что нам нужен сильный чемпионат. Мало одного противостояния «Динамо» – «Шахтер». Нужно, чтоб у нас был хотя бы десяток клубов, которые будут способны обыгрывать европейские команды в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

– А что скажете по поводу «Баварии», против которой вы часто играли за звездное «Динамо»?

– Это не та «Бавария», которая была год или два года назад. Тогда была у них достаточно сильная команда. Они сами виновны. Я не знаю, почему они отправляли в отставку предыдущих тренеров. У «Баварии» была достаточно сильная команда. И она мне нравилась. Да, «Бавария» выиграла у «Шахтера» с крупным счетом, но у команды есть миллион проблем. Но меня меньше всего интересует «Бавария». Мне интересны наши украинские команды, которые должны достойно выступать на еврокубковой арене.

– Взять даже в пример ваши времена, когда вы в составе «Динамо» удачно играли и с той же «Баварией» в том числе!

– Да! Как–то же раньше играли с «Баварией». Мы обыгрывали мюнхенцев и еврокубки добывали! Мы немецкие команды обыгрывали и на евроарене, и в товарищеских матчах. Это касается «Айнтрахта», «Баварии» и других команд Бундеслиги. У «Динамо» сейчас команда с украинскими футболистами. А мы хотим, чтобы они побыстрее прогрессировали, а также делали то, что от них ждут и требуют руководители.

– Если пересмотреть обзор матча, как «Динамо» с вами в составе в 1977 году в Кубке европейских чемпионов обыграло в Киеве «Баварию» со счетом 2:0, то стает понятно, каким топовым был тогда столичный гранд!

– Так мы побеждали «Баварию», в составе которой играло восемь чемпионом мира! В 70–е годы из четырех матчей мы три выиграли у мюнхенцев. Но мы же не только «Баварию» обыгрывали. Мы побеждали «Реал» и «Барселону» с лучшими футболистами в составе. Тогда за «Барсу» Йохан Кройфф, Аллан Симонсен и другие звезды играли. А за «Реал» выступали такие легенды, как Амаро Амансио, Мануэль Веласкес, Пирри, Гюнтер Нетцер и другие. Тогда достаточно много сильных футболистов играло за «Барселону» и «Реал». В то время победить те команды было также очень сложно.

– Кстати, что скажете по поводу победы «Динамо» над «Александрией» со счетом 3:0? Стали александрийцы для киевлян таким себе раздражителем?

– Я, честно говоря, ожидал большего от «Александрии» в матче, который был в Киеве. Но, наверное, что–то меняется. Раньше никто так не говорил об «Александрии», а сейчас команда идет в лидирующей группе. А «Динамо» нужно из этого матча с александрийцами и других удачных поединков этого года собрать все лучшее и перенести на евроарену! В еврокубковых поединках чуть–чуть быстрее игра, чуть–чуть быстрее отбор мяча, а также скоростная техника на другом уровне. Поэтому с европейскими командами очень сложно играть.

– Кстати, «Андерлехт» и «Виктория» Пльзень выиграли у «Реала Сосьедад»! Это как пример динамовцам, что все возможно!

– Это футбол! Поэтому на матчи и ходят тысячи людей, потому что он непредсказуем.

– Но все–таки, по вашему мнению, каков главный рецепт успеха для «Динамо» в матче с «Реалом Сосьедад»?

– Одного желания и готовности мало. Профессиональный футбол требует мастерства, готовности и физических кондиций. Благодаря этим компонентам успешные европейские команды и добиваются результатов. Нам нужно собрать все свои лучшие качества и перенести на поединки еврокубков. В матчах с топовыми европейскими командами надо стараться делать себе имя, как в свое время мы это делали. Нам нужно идти вперед! Просто, повторюсь, все успехи из чемпионата Украины нужно перенести на евроарену и набирать очки. Но, конечно, матч с «Реалом Сосьедад» будет очень сложным для «Динамо».

– Недооценка со стороны басков может быть?

– Нет–нет. Игра будет на большом стадионе при большом количестве фанатов. А накануне поединка с киевлянами «Реал Сосьедад» уверенно обыграл на выезде «Леганес» со счетом 0:3. Кроме того, что у басков есть мастерство и готовность, их в домашнем матче с «Динамо» еще и трибуны будут гнать вперед. Конечно, это будет вдвойне мотивированная команда на поле!