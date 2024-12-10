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Лига Европы
10 декабря 2024, 20:04 |
228
1

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Реал Сосьедад – Динамо Киев

Поединок состоится 12 декабря в 22:00 по Киеву

10 декабря 2024, 20:04 |
228
1
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Реал Сосьедад – Динамо Киев
ФК Динамо Киев

12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Поединок пройдет на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После пяти сыгранных туров Реал Сосьедад с 7 очками занимает 16-е место в таблице второго по силе еврокубка. У подопечных Александра Шовковского 0 пунктов и последняя, 36-я позиция.

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Реал Сосьедад – Динамо Киев

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Таблица Лиги Европы перед стартом 6-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лацио 5 4 1 0 11 - 2 13
2 Атлетик Бильбао 5 4 1 0 9 - 2 13
3 Айнтрахт Ф 5 4 1 0 10 - 5 13
4 Галатасарай 5 3 2 0 13 - 9 11
5 Андерлехт 5 3 2 0 9 - 5 11
6 Аякс 5 3 1 1 13 - 3 10
7 Лион 5 3 1 1 12 - 5 10
8 Глазго Рейнджерс 5 3 1 1 12 - 6 10
9 Тоттенхэм 5 3 1 1 10 - 6 10
10 ФКСБ 5 3 1 1 7 - 5 10
11 Ференцварош 5 3 0 2 11 - 5 9
12 Манчестер Юнайтед 5 2 3 0 10 - 7 9
13 Виктория Пльзень 5 2 3 0 9 - 7 9
14 Олимпиакос Пирей 5 2 2 1 5 - 3 8
15 Фенербахче 5 2 2 1 7 - 7 8
16 Реал Сосьедад 5 2 1 2 7 - 6 7
17 Будё-Глимт 5 2 1 2 8 - 8 7
18 Брага 5 2 1 2 7 - 7 7
19 АЗ Алкмаар 5 2 1 2 7 - 7 7
20 Мидтьюлланд 5 2 1 2 5 - 5 7
21 Рома 5 1 3 1 5 - 5 6
22 Бешикташ 5 2 0 3 5 - 11 6
23 Порту 5 1 2 2 10 - 10 5
24 Юнион Сент-Жилуаз 5 1 2 2 3 - 4 5
25 Хоффенхайм 5 1 2 2 5 - 8 5
26 Славия Прага 5 1 1 3 4 - 5 4
27 ПАОК 5 1 1 3 5 - 8 4
28 Эльфсборг 5 1 1 3 7 - 11 4
29 Твенте 5 0 3 2 4 - 7 3
30 Мальмё 5 1 0 4 4 - 10 3
31 Маккаби Тель-Авив 5 1 0 4 5 - 12 3
32 Карабах 5 1 0 4 4 - 13 3
33 Лудогорец 5 0 2 3 1 - 6 2
34 РФШ 5 0 2 3 4 - 10 2
35 Ницца 5 0 2 3 5 - 12 2
36 Динамо Киев 5 0 0 5 1 - 12 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Какой смысл смотреть на избиение младенцев да еще и левому игого за это платить? 
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