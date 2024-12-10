12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Поединок пройдет на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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После пяти сыгранных туров Реал Сосьедад с 7 очками занимает 16-е место в таблице второго по силе еврокубка. У подопечных Александра Шовковского 0 пунктов и последняя, 36-я позиция.

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Реал Сосьедад – Динамо Киев

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Таблица Лиги Европы перед стартом 6-го тура