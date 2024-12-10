Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Реал Сосьедад – Динамо Киев
Поединок состоится 12 декабря в 22:00 по Киеву
12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.
Поединок пройдет на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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После пяти сыгранных туров Реал Сосьедад с 7 очками занимает 16-е место в таблице второго по силе еврокубка. У подопечных Александра Шовковского 0 пунктов и последняя, 36-я позиция.
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Реал Сосьедад – Динамо Киев
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Таблица Лиги Европы перед стартом 6-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лацио
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2
|Атлетик Бильбао
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|4
|Галатасарай
|5
|3
|2
|0
|13 - 9
|11
|5
|Андерлехт
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6
|Аякс
|5
|3
|1
|1
|13 - 3
|10
|7
|Лион
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8
|Глазго Рейнджерс
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|9
|Тоттенхэм
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|10
|ФКСБ
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|11
|Ференцварош
|5
|3
|0
|2
|11 - 5
|9
|12
|Манчестер Юнайтед
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|13
|Виктория Пльзень
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|14
|Олимпиакос Пирей
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15
|Фенербахче
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|16
|Реал Сосьедад
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|17
|Будё-Глимт
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|18
|Брага
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|19
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|20
|Мидтьюлланд
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|21
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|22
|Бешикташ
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|23
|Порту
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|24
|Юнион Сент-Жилуаз
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|25
|Хоффенхайм
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|26
|Славия Прага
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|27
|ПАОК
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|28
|Эльфсборг
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|29
|Твенте
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|30
|Мальмё
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|31
|Маккаби Тель-Авив
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|32
|Карабах
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|33
|Лудогорец
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|34
|РФШ
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|35
|Ницца
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|36
|Динамо Киев
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
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