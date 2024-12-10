Реал Сосьедад – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Лиги Европы 2024/25
12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.
Поединок пройдет на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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После пяти сыгранных туров Реал Сосьедад с 7 очками занимает 16-е место в таблице второго по силе еврокубка. У подопечных Александра Шовковского 0 пунктов и последняя, 36-я позиция.
Кроме того, у бело-синих всего один забитый мяч в турнире – на 90+5-й минуте игры 5-го тура против Виктории Пльзень (1:2) отличился Владислав Кабаев.
Следующие соперники Реала Сосьедад и Динамо Киев после очного противостояния:
- Реал Сосьедад: Лацио, ПАОК
- Динамо Киев: Галатасарай, РФШ
Реал Сосьедад – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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