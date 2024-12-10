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Лига Европы
Реал Сосьедад
12.12.2024 22:00 - : -
Динамо Киев
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Лига Европы
10 декабря 2024, 20:28 | Обновлено 10 декабря 2024, 20:29
57
0

Реал Сосьедад – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Лиги Европы 2024/25

10 декабря 2024, 20:28 | Обновлено 10 декабря 2024, 20:29
57
0
Реал Сосьедад – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Поединок пройдет на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После пяти сыгранных туров Реал Сосьедад с 7 очками занимает 16-е место в таблице второго по силе еврокубка. У подопечных Александра Шовковского 0 пунктов и последняя, 36-я позиция.

Кроме того, у бело-синих всего один забитый мяч в турнире – на 90+5-й минуте игры 5-го тура против Виктории Пльзень (1:2) отличился Владислав Кабаев.

Следующие соперники Реала Сосьедад и Динамо Киев после очного противостояния:

  • Реал Сосьедад: Лацио, ПАОК
  • Динамо Киев: Галатасарай, РФШ

Реал Сосьедад – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Лига Европы Реал Сосьедад Динамо Киев Реал Сосьедад - Динамо смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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