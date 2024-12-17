Надежный Миколенко, возвращение Довбика и игровое время Соболя
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.
Ярмолюк не сыграл против Мудрика
«Челси» дома одержал победу над «Брентфордом» – 2:1.
«Синие» забивали в конце каждого из таймов. «Пчелы» провели гол престижа только в добавленное к матчу время.
Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе «Брентфорда» и провел на поле 74 минуты.
Вряд ли украинский полузащитник сможет записать себе матч в актив. «Челси» доминировал в середине поля, а Егор за проведенное время особо ничем не отличился. Статистические порталы поставили Ярмолюку одну из самых низких оценок в составе обеих команд.
Михаил Мудрик не попал в заявку «Челси» на игру. Теперь уже очевидно, почему: украинец сдал положительный допинг-тест, и пока идет рассмотрение дела, украинец будет находиться вне игры.
«Челси» находится на 2-м месте с 34-мя очками. «Брентфорд» занимает 11-ю позицию, имея в активе 23 пункта.
Миколенко отобрал очки у Арсенала
«Арсенал» не сумел дома забить «Эвертону» – 0:0.
У «канониров» было преимущество в течение всего матча, но они так и не смогли забить хоть один гол.
Виталий Миколенко вышел в старте «ирисок» и провел на поле весь матч. Украинский защитник противостоял одному из лидеров «канониров» Букайо Сака.
В первом тайме игрок сборной Англии только однажды проскочил Миколенко, когда экс-динамовец потерял равновесие. Мартин Эдегор должен был забивать с близкого расстояния, но чудеса реакции показал Джордан Пикфорд.
После перерыва Миколенко ничего не дал создать звездному визави на своем левом фланге обороны.
Александр Зинченко не попал в заявку «Арсенала» из-за повреждения.
«Эвертон» на 16-м месте, имея в активе 15 очков. «Арсенал» на 3-м месте с 30-ю очками.
Ошибки Забарного
«Борнмут» дома расписал ничью с «Вест Хэмом» – 1:1.
Команды обменялись забитыми голами в конце встречи.
Илья Забарный, как обычно, провел полный поединок в составе «вишен». Защитник сборной Украины провел двоякий матч.
На старте поединка Джаррод Боуэн нашел пространство в центре защиты хозяев между Забарным и Льюисом Куком. Удар нападающего «молотобойцев» приняла на себя стойка.
Через несколько минут тот же Боуэн «отклеился» от Забарного в штрафной «Борнмута». Джаррод пробил на силу прямо в руки Кепе Аррисабалаге.
В конце первого тайма Забарный проиграл силовую борьбу Лукасу Пакета на линии собственной штрафной. Бразилец сбросил под удар Карлосу Солеру. Француз пробил мимо дальней стойки.
В конце матча Илья проиграл верховую борьбу Никласу Фюллькругу. Немецкий нападающий пробивал с линии вратарской. Благо, удар форварда гостей пришелся прямо в Кепу. Фюллькруг сыграл на опережение, в то время, как Забарный ждал мяч. Траекторию полета мяча изменило касание руки защитника «Борнмута». Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти.
Забарный также имел шанс забить. Украинский защитник пробивал после подачи с углового, но удар получился неточным.
В турнирной таблице «Борнмут» на 6-м месте, имея в активе 25 очков.
Довбик сыграл второй тайм
«Рома» в гостях уступила «Комо» – 0:2.
Оба своих гола хозяева забили в добавленное к матчу время.
Артём Довбик начал матч на скамье запасных. Украинский нападающий появился на поле после перерыва. Предыдущий тур Артем пропустил из-за травмы.
За проведенный почти час на поле Довбик ничем не отличился. Как-то критиковать Артема не поворачивается язык, потому что вся «Рома» была невнятной. Полузащита «волков» совсем не работала. Нападающий остался на голодном пайке.
«Рома» на 12-м месте в серии А с 16-ю очками в активе.
Соболь вышел на замену
«Страсбург» в гостях разгромил «Гавр» – 3:0.
Гости в первом тайме забили 2 гола, а после перерыва довели дело до разгрома.
Эдуард Соболь появился на поле на 60-й минуте встречи. Это был его второй матч в нынешнем сезоне. В последний раз Эдуард сыграл только одну минуту.
За прошедшие полчаса Соболь особо никак себя не проявил. Был надежным в обороне. Смог отличиться только желтой карточкой.
«Страсбург» занимает 13-е место в Лиге 1 с 17-ю очками.
Цыганков и Малиновский продолжают восстанавливаться после травм
«Дженоа» в гостях сыграл вничью с «Миланом». Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому в заявку на игру не попал.
«Реал» в гостях сыграл вничью с «Райо Вальекано» – 3:3. Андрей Лунин наблюдал за игрой со скамейки запасных.
«Жирона» уступила в гостях «Мальорке» – 1:2. Виктор Цыганков не попал в заявку каталонцев на игру из-за повреждения.
«Байер» в гостях одолел «Аугсбург» – 2:0. Артём Степанов провел матч в запасе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне никак не могут подписать центрального защитника
Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде