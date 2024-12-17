Надежный Миколенко, возвращение Довбика и игровое время Соболя

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Ярмолюк не сыграл против Мудрика

«Челси» дома одержал победу над «Брентфордом» – 2:1.

«Синие» забивали в конце каждого из таймов. «Пчелы» провели гол престижа только в добавленное к матчу время.

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе «Брентфорда» и провел на поле 74 минуты.

Вряд ли украинский полузащитник сможет записать себе матч в актив. «Челси» доминировал в середине поля, а Егор за проведенное время особо ничем не отличился. Статистические порталы поставили Ярмолюку одну из самых низких оценок в составе обеих команд.

Михаил Мудрик не попал в заявку «Челси» на игру. Теперь уже очевидно, почему: украинец сдал положительный допинг-тест, и пока идет рассмотрение дела, украинец будет находиться вне игры.

«Челси» находится на 2-м месте с 34-мя очками. «Брентфорд» занимает 11-ю позицию, имея в активе 23 пункта.

Миколенко отобрал очки у Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» не сумел дома забить «Эвертону» – 0:0.

У «канониров» было преимущество в течение всего матча, но они так и не смогли забить хоть один гол.

Виталий Миколенко вышел в старте «ирисок» и провел на поле весь матч. Украинский защитник противостоял одному из лидеров «канониров» Букайо Сака.

В первом тайме игрок сборной Англии только однажды проскочил Миколенко, когда экс-динамовец потерял равновесие. Мартин Эдегор должен был забивать с близкого расстояния, но чудеса реакции показал Джордан Пикфорд.

После перерыва Миколенко ничего не дал создать звездному визави на своем левом фланге обороны.

Александр Зинченко не попал в заявку «Арсенала» из-за повреждения.

«Эвертон» на 16-м месте, имея в активе 15 очков. «Арсенал» на 3-м месте с 30-ю очками.

Ошибки Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine

«Борнмут» дома расписал ничью с «Вест Хэмом» – 1:1.

Команды обменялись забитыми голами в конце встречи.

Илья Забарный, как обычно, провел полный поединок в составе «вишен». Защитник сборной Украины провел двоякий матч.

На старте поединка Джаррод Боуэн нашел пространство в центре защиты хозяев между Забарным и Льюисом Куком. Удар нападающего «молотобойцев» приняла на себя стойка.

Через несколько минут тот же Боуэн «отклеился» от Забарного в штрафной «Борнмута». Джаррод пробил на силу прямо в руки Кепе Аррисабалаге.

В конце первого тайма Забарный проиграл силовую борьбу Лукасу Пакета на линии собственной штрафной. Бразилец сбросил под удар Карлосу Солеру. Француз пробил мимо дальней стойки.

В конце матча Илья проиграл верховую борьбу Никласу Фюллькругу. Немецкий нападающий пробивал с линии вратарской. Благо, удар форварда гостей пришелся прямо в Кепу. Фюллькруг сыграл на опережение, в то время, как Забарный ждал мяч. Траекторию полета мяча изменило касание руки защитника «Борнмута». Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти.

Забарный также имел шанс забить. Украинский защитник пробивал после подачи с углового, но удар получился неточным.

В турнирной таблице «Борнмут» на 6-м месте, имея в активе 25 очков.

Довбик сыграл второй тайм

«Рома» в гостях уступила «Комо» – 0:2.

Оба своих гола хозяева забили в добавленное к матчу время.

Артём Довбик начал матч на скамье запасных. Украинский нападающий появился на поле после перерыва. Предыдущий тур Артем пропустил из-за травмы.

За проведенный почти час на поле Довбик ничем не отличился. Как-то критиковать Артема не поворачивается язык, потому что вся «Рома» была невнятной. Полузащита «волков» совсем не работала. Нападающий остался на голодном пайке.

«Рома» на 12-м месте в серии А с 16-ю очками в активе.

Соболь вышел на замену

ФК Страсбург. Эдуард Соболь (крайний слева)

«Страсбург» в гостях разгромил «Гавр» – 3:0.

Гости в первом тайме забили 2 гола, а после перерыва довели дело до разгрома.

Эдуард Соболь появился на поле на 60-й минуте встречи. Это был его второй матч в нынешнем сезоне. В последний раз Эдуард сыграл только одну минуту.

За прошедшие полчаса Соболь особо никак себя не проявил. Был надежным в обороне. Смог отличиться только желтой карточкой.

«Страсбург» занимает 13-е место в Лиге 1 с 17-ю очками.

Цыганков и Малиновский продолжают восстанавливаться после травм

«Дженоа» в гостях сыграл вничью с «Миланом». Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому в заявку на игру не попал.

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Райо Вальекано» – 3:3. Андрей Лунин наблюдал за игрой со скамейки запасных.

«Жирона» уступила в гостях «Мальорке» – 1:2. Виктор Цыганков не попал в заявку каталонцев на игру из-за повреждения.

«Байер» в гостях одолел «Аугсбург» – 2:0. Артём Степанов провел матч в запасе.