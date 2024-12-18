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  4. КИРЬОС: Ненавидел Надаля. Такой злости у меня не было к Федереру, Джоковичу
ATP
18 декабря 2024, 06:36 |
269
0

КИРЬОС: Ненавидел Надаля. Такой злости у меня не было к Федереру, Джоковичу

Ник рассказал о том, что думал во время матчей против легендарного Рафы

18 декабря 2024, 06:36 |
269
0
КИРЬОС: Ненавидел Надаля. Такой злости у меня не было к Федереру, Джоковичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос и Рафаэль Надаль

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своих мыслях во время поединков против легендарного Рафаэля Надаля:

«Я его не выносил, призирал. Так сильно ненавидел, когда видел его рядом. Он был тем парнем, который всегда меня мотивировал. Я по-особенному настраивался, старался показать свой лучший теннис. Когда играл с Федерером или Джоковичем, я не испытывал такой злости.

В Австралии в любой академии все говорили о нем как о Боге: «Он такой трудяга, он такой, он сякой». Я же говорил: «Терпеть его не могу». Я хотел показать людям, что можно веселиться, быть обычным парнем и обыгрывать таких людей».

Кирьос и Надаль проведи девять очных противостояний. Счет в личных встречах в пользу испанца – 6:3.

Ранее Ник рассказал, что будет делать, если встретится с Синнером на Aus Open.

Личные встречи Кирьоса и Надаля

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Даниил Агарков Источник: Tennis Majors
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