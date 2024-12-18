КИРЬОС: Ненавидел Надаля. Такой злости у меня не было к Федереру, Джоковичу

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своих мыслях во время поединков против легендарного Рафаэля Надаля:

«Я его не выносил, призирал. Так сильно ненавидел, когда видел его рядом. Он был тем парнем, который всегда меня мотивировал. Я по-особенному настраивался, старался показать свой лучший теннис. Когда играл с Федерером или Джоковичем, я не испытывал такой злости.

В Австралии в любой академии все говорили о нем как о Боге: «Он такой трудяга, он такой, он сякой». Я же говорил: «Терпеть его не могу». Я хотел показать людям, что можно веселиться, быть обычным парнем и обыгрывать таких людей».

Кирьос и Надаль проведи девять очных противостояний. Счет в личных встречах в пользу испанца – 6:3.

Ранее Ник рассказал, что будет делать, если встретится с Синнером на Aus Open.

Личные встречи Кирьоса и Надаля