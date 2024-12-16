Будет весело: Кирьос сыграет в паре с Джоковичем. Известно, когда и где

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своем Instagram анонсировал выступления в одной паре вместе с Новаком Джоковичем.

«Парный разряд в Брисбене. Увидимся там», – написал Кирьос в социальной сети.

Именно так Ник подписал сториз, в которой поделился своим постом от 29 декабря 2022 года. Тогда австралиец впервые заявил, что сыграет с Новаком в дуэте, однако болельщики так и не увидели этого тандема.

Кирьос в Брисбене сыграет и в одиночном разряде, где выступит по защищенному рейтингу. Шоумен за два сезона провел один матч. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем. Ник также объявил, что сыграет в парном разряде в Australian Open 2025 вместе с Танаси Коккинакисом.

250-тысячник в Брисбене пройдет с 29 декабря по 5 января.