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ATP
16 декабря 2024, 15:13 | Обновлено 16 декабря 2024, 15:26
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0

Будет весело: Кирьос сыграет в паре с Джоковичем. Известно, когда и где

Ник и Новак выступят в одном тандеме на турнире АТР 250 в Брисбене

16 декабря 2024, 15:13 | Обновлено 16 декабря 2024, 15:26
70
0
Будет весело: Кирьос сыграет в паре с Джоковичем. Известно, когда и где
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своем Instagram анонсировал выступления в одной паре вместе с Новаком Джоковичем.

«Парный разряд в Брисбене. Увидимся там», – написал Кирьос в социальной сети.

Именно так Ник подписал сториз, в которой поделился своим постом от 29 декабря 2022 года. Тогда австралиец впервые заявил, что сыграет с Новаком в дуэте, однако болельщики так и не увидели этого тандема.

Кирьос в Брисбене сыграет и в одиночном разряде, где выступит по защищенному рейтингу. Шоумен за два сезона провел один матч. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем. Ник также объявил, что сыграет в парном разряде в Australian Open 2025 вместе с Танаси Коккинакисом.

250-тысячник в Брисбене пройдет с 29 декабря по 5 января.

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Ник Кирьос Новак Джокович ATP Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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