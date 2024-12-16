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  4. Кирьос рассказал, что будет делать, если встретится с Синнером на Aus Open
Australian Open
16 декабря 2024, 03:47 |
38
0

Кирьос рассказал, что будет делать, если встретится с Синнером на Aus Open

Теперь Ник является главным хейтером Янника – все из-за допинг-дела итальянца

16 декабря 2024, 03:47 |
38
0
Кирьос рассказал, что будет делать, если встретится с Синнером на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который планирует сыграть на Australian Open 2025, рассказал, как будет вести себя, если встретится с лидером мирового рейтинга АТР на мейджоре:

«Я бы заставил весь стадион болеть против него. Я бы превратил матч в настоящий бунт. О каком-то уважении не было бы и речи. Я бы сделал все для победы.

Этот парень мазал свое тело кремом, который создавал ему какую-то сумасшедшую ауру. Это несправедливо. Вот почему я злюсь», – заявил австралиец.

Кирьос вернется в Тур на турнире ATP 250 в Брисбене, где выступит по защищенному рейтингу. Шоумен за два сезона провел один матч. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем. Ник также объявил, что сыграет в парном разряде в Мельбурне вместе с Танаси Коккинакисом.

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Ник Кирьос Янник Синнер Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник
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