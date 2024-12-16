Кирьос рассказал, что будет делать, если встретится с Синнером на Aus Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который планирует сыграть на Australian Open 2025, рассказал, как будет вести себя, если встретится с лидером мирового рейтинга АТР на мейджоре:

«Я бы заставил весь стадион болеть против него. Я бы превратил матч в настоящий бунт. О каком-то уважении не было бы и речи. Я бы сделал все для победы.

Этот парень мазал свое тело кремом, который создавал ему какую-то сумасшедшую ауру. Это несправедливо. Вот почему я злюсь», – заявил австралиец.

Кирьос вернется в Тур на турнире ATP 250 в Брисбене, где выступит по защищенному рейтингу. Шоумен за два сезона провел один матч. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем. Ник также объявил, что сыграет в парном разряде в Мельбурне вместе с Танаси Коккинакисом.