Кирьос сыграет на Aus Open 2025 с партнером, с которым брал титул в 2022
Ник выступит вместе с Танаси Коккинакисом на австралийском мейджоре в последний раз
Австралийский теннисист Ник Кирьос сыграет вместе со своим соотечественником Танаси Коккинакисом в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
«Мы вернемся на Australian Open... Ждите американских горок... В последний раз», – написал Ник в социальных сетях.
Кирьос и Коккинакис выиграли титул на Australian Open в 2022 году. Пока точно неизвестно, сыграет ли Ник в одиночном разряде мейджора.
Кирьос вернется в Тур на турнире ATP 250 в Брисбене, где выступит по защищенному рейтингу. Шоумен за два сезона провел один матч. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.
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