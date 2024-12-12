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  4. Кирьос сыграет на Aus Open 2025 с партнером, с которым брал титул в 2022
Australian Open
12 декабря 2024, 17:17 |
36
0

Кирьос сыграет на Aus Open 2025 с партнером, с которым брал титул в 2022

Ник выступит вместе с Танаси Коккинакисом на австралийском мейджоре в последний раз

12 декабря 2024, 17:17 |
36
0
Кирьос сыграет на Aus Open 2025 с партнером, с которым брал титул в 2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Танаси Коккинакис и Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос сыграет вместе со своим соотечественником Танаси Коккинакисом в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

«Мы вернемся на Australian Open... Ждите американских горок... В последний раз», – написал Ник в социальных сетях.

Кирьос и Коккинакис выиграли титул на Australian Open в 2022 году. Пока точно неизвестно, сыграет ли Ник в одиночном разряде мейджора.

Кирьос вернется в Тур на турнире ATP 250 в Брисбене, где выступит по защищенному рейтингу. Шоумен за два сезона провел один матч. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.

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Танаси Коккинакис Ник Кирьос Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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