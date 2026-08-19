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  4. КИРЬОС: «Прежде всего прошу прощения у детей. Понимаю, какой пример подаю»
ATP
19 августа 2026, 12:07 |
289
0

КИРЬОС: «Прежде всего прошу прощения у детей. Понимаю, какой пример подаю»

Ник прокомментировал отстранение от тенниса после положительного допинг-теста на кокаин

19 августа 2026, 12:07 |
289
0
КИРЬОС: «Прежде всего прошу прощения у детей. Понимаю, какой пример подаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос
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Австралийский теннисист Ник Кирьос в Instagram прокомментировал свою дисквалификацию после положительного допинг-теста на кокаин:

«Я хотел, чтобы вы сначала услышали это от меня. Недавно на Мальорке я не прошел тест на наркотики – результат оказался положительным на кокаин. Я совершил огромную ошибку и беру на себя полную ответственность за нее.

Я прошу прощения у своих болельщиков, своей семьи, своих спонсоров и всех близких мне людей. Но прежде всего я прошу прощения у детей, которые следят за мной. Я понимаю, какой пример этим подаю, и глубоко разочарован в самом себе.

Я не собираюсь искать оправдания, но хочу немного объяснить, через что я проходил. Последние несколько лет, наполненные травмами, очень сильно сказались на мне – как физически, так и психологически. Мое тело не могло делать то, чего от него ожидал мой разум, а смириться с тем, что я приближаюсь к завершению своей карьеры, оказалось гораздо тяжелее, чем я когда-либо мог представить.

Я всегда говорил, что не я выбрал теннис – теннис выбрал меня. Но отпустить то, что было всей моей жизнью, – одна из самых тяжелых вещей, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться. Иногда я чувствовал себя беспомощным и одиноким.

Ничто из этого не оправдывает того, что я сделал. Однако хорошая новость заключается в том, что все это стало для меня тревожным сигналом. В течение следующих 28 дней я отойду от социальных сетей и публичной жизни и сосредоточусь на том, чтобы привести себя в порядок.

Я прошу людей уважать мою частную жизнь в этот период и, что самое важное, частную жизнь моей семьи. Мне очень жаль. Я проделаю необходимую работу над собой и вернусь лучше».

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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