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ATP
19 августа 2026, 11:49 | Обновлено 19 августа 2026, 12:59
457
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Ник Кирьос получил дисквалификацию за употребление кокаина

Австралиец временно отстранен от тенниса после положительного допинг-теста

19 августа 2026, 11:49 | Обновлено 19 августа 2026, 12:59
457
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Ник Кирьос получил дисквалификацию за употребление кокаина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос
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31-летний австралийский теннисист Ник Кирьос получил дисквалификацию после положительного допинг-теста на кокаин.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранило Кирьоса в соответствии с Антидопинговой программой в теннисе.

Ник сдал пробу 22 июня 2026 года во время турнира ATP 250 на Мальорке, Испания. 17 июля 2026 года лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA), подтвердила наличие бензоилэкгонина – метаболита кокаина.

Кокаин является стимулятором и относится к веществам злоупотребления, включенным в Запрещенный список WADA, и запрещен в соревновательный период в соответствии с Антидопинговой программой в теннисе. Если вещество злоупотребления принимается вне соревновательного периода, применяются смягчающие санкции.

В связи с характером обнаруженного вещества, временное отстранение является обязательным и действует с 4 августа 2026 года.

Кирьос, который в октябре 2016 года достиг наивысшей в карьере 13-й позиции в мировом рейтинге АТР в одиночном разряде, имеет право обжаловать временное отстранение, однако пока что этого не сделал.

Инфографика

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Ник Кирьос допинг наркотики кокаин дисквалификация ITIA
Даниил Агарков Источник: International Tennis Integrity Agency
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