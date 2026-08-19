Ник Кирьос получил дисквалификацию за употребление кокаина
Австралиец временно отстранен от тенниса после положительного допинг-теста
31-летний австралийский теннисист Ник Кирьос получил дисквалификацию после положительного допинг-теста на кокаин.
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранило Кирьоса в соответствии с Антидопинговой программой в теннисе.
Ник сдал пробу 22 июня 2026 года во время турнира ATP 250 на Мальорке, Испания. 17 июля 2026 года лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA), подтвердила наличие бензоилэкгонина – метаболита кокаина.
Кокаин является стимулятором и относится к веществам злоупотребления, включенным в Запрещенный список WADA, и запрещен в соревновательный период в соответствии с Антидопинговой программой в теннисе. Если вещество злоупотребления принимается вне соревновательного периода, применяются смягчающие санкции.
В связи с характером обнаруженного вещества, временное отстранение является обязательным и действует с 4 августа 2026 года.
Кирьос, который в октябре 2016 года достиг наивысшей в карьере 13-й позиции в мировом рейтинге АТР в одиночном разряде, имеет право обжаловать временное отстранение, однако пока что этого не сделал.
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