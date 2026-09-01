ЦИЦИПАС: «Проблемы Кирьоса с наркотиками? Я давно об этом знал»

Экс-третья ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал информацию о дисквалификации австралийца Ника Кирьоса.

В июне допинг-проба скандально известного теннисиста показала положительный результат на кокаин. Кирьос был отстранен от соревнований, из-за чего не смог принять участие в Открытом чемпионате США (US Open).

Циципас накануне выиграл матч первого раунда одиночного турнира «мейджора» против Артура Фиса со счётом 4-6, 7-6 (7-3), 6-1, 6-4, после чего, в частности, откровенно высказался о ситуации со своим ярым соперником.

«Проблемы Кирьоса с наркотиками? Я знал обо всём этом ещё до того, как было сделано какое-либо официальное заявление. Когда увидел это в соцсетях, подумал: «Ну вот, началось». Честно говоря, я этого немного ожидал. Я знал, что эти события происходили за пределами теннисного корта. Я могу вам это сказать. Я не собираюсь кого-то прикрывать, если знаю правду. Я считаю себя доброжелательным человеком по отношению ко всем, но о таком поведении я лично слышал во время тура. Также я слышал, как другие люди из его окружения говорили мне о нём подобные вещи», – признался Циципас.

За употребление кокаина 31-летнему Кирьосу грозит четырёхлетняя дисквалификация.