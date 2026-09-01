ЦИЦИПАС: «Проблемы Кирьоса с наркотиками? Я давно об этом знал»
Грек откровенно высказался по поводу очередного скандала с участием Ника
Экс-третья ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал информацию о дисквалификации австралийца Ника Кирьоса.
В июне допинг-проба скандально известного теннисиста показала положительный результат на кокаин. Кирьос был отстранен от соревнований, из-за чего не смог принять участие в Открытом чемпионате США (US Open).
Циципас накануне выиграл матч первого раунда одиночного турнира «мейджора» против Артура Фиса со счётом 4-6, 7-6 (7-3), 6-1, 6-4, после чего, в частности, откровенно высказался о ситуации со своим ярым соперником.
«Проблемы Кирьоса с наркотиками? Я знал обо всём этом ещё до того, как было сделано какое-либо официальное заявление. Когда увидел это в соцсетях, подумал: «Ну вот, началось». Честно говоря, я этого немного ожидал.
Я знал, что эти события происходили за пределами теннисного корта. Я могу вам это сказать. Я не собираюсь кого-то прикрывать, если знаю правду. Я считаю себя доброжелательным человеком по отношению ко всем, но о таком поведении я лично слышал во время тура. Также я слышал, как другие люди из его окружения говорили мне о нём подобные вещи», – признался Циципас.
За употребление кокаина 31-летнему Кирьосу грозит четырёхлетняя дисквалификация.
Stefanos Tsitsipas says he was not surprised by Nick Kyrgios’ suspension for cocaine… he’s just surprised it came so late— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026
“I don’t know what to tell you. To be entirely honest with you I knew about this before the announcement. I’ll just tell you the truth. I knew about all… pic.twitter.com/ZlMLHvjKUQ
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