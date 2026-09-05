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05 сентября 2026, 20:54 |
57
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Пегула раскритиковала партнерство US Open с платформой прогнозов

Американка обратила внимание на противоречие между ограничениями и доходами турниров от ставок

05 сентября 2026, 20:54 |
57
0
Пегула раскритиковала партнерство US Open с платформой прогнозов
Getty Images/Global Images Ukraine.Джессика Пегула
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Американская теннисистка Джессика Пегула раскритиковала партнерство Открытого чемпионата США с платформой рынка прогнозов Kalshi. Спортсменка обратила внимание на противоречие между ограничениями для игроков и возможностью турниров получать прибыль от компаний из сферы ставок.

Пегула отметила, что теннисистам запрещено получать финансовую выгоду от спонсорства, связанного со ставками. В то же время турниры могут заключать коммерческие соглашения с представителями этого сектора.

Американка также обратила внимание на проблему онлайн-злоупотреблений, с которыми теннисисты регулярно сталкиваются из-за ставок. По ее словам, игроки могут получать оскорбительные сообщения независимо от результата матча.

По мнению Пегулы, ситуация становится еще сложнее, когда компании рынка прогнозов активно рекламируются непосредственно на аренах и во время трансляций турниров, тогда как сами спортсмены остаются без аналогичных возможностей.

Kalshi стала первым официальным партнером рынка прогнозов US Open в рамках многолетнего соглашения, объявленного перед турниром 2026 года. Компания получила доступ к цифровым платформам Открытого чемпионата США и рекламным конструкциям на кортах.

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Александр Гринник Источник
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