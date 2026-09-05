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05 сентября 2026, 20:28 | Обновлено 05 сентября 2026, 20:53
218
0

Теннисист рассказал об угрозах семье из-за ставок

Берреттини заявил, что после матча на «Ролан Гаррос» его брат получал угрозы

05 сентября 2026, 20:28 | Обновлено 05 сентября 2026, 20:53
218
0
Теннисист рассказал об угрозах семье из-за ставок
Getty Images/Global Images Ukraine.Маттео Берреттини
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини призвал усилить защиту спортсменов от злоупотреблений, связанных со ставками. Бывший финалист Уимблдона рассказал, что его семья получала угрозы после одного из матчей на «Ролан Гаррос».

Берреттини затронул эту тему после победы над Стэном Вавринкой в первом раунде Открытого чемпионата США. Теннисиста спросили о новом партнерстве US Open с платформой Kalshi, которая стала официальным партнером турнира на рынке прогнозов.

Итальянец отметил, что игроки регулярно сталкиваются с оскорбительными сообщениями из-за ставок. По словам Берреттини, во время «Ролан Гаррос» его брат получил сообщения с угрозами в адрес семьи после победы Маттео. Авторы требовали, чтобы брат убедил теннисиста проиграть следующий матч.

Об инциденте было сообщено ATP. Берреттини подчеркнул, что особенно уязвимыми к такому давлению могут быть молодые спортсмены.

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Александр Гринник Источник
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