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  4. Украина – Румыния – 1:0. Цуренко с мощным камбеком выиграла у Богдан
ITF
12 апреля 2024, 22:28 | Обновлено 12 апреля 2024, 22:47
2385
7

Украина – Румыния – 1:0. Цуренко с мощным камбеком выиграла у Богдан

Леся в стартовой игры матчевого противостояния переиграла Ану в трех партиях

12 апреля 2024, 22:28 | Обновлено 12 апреля 2024, 22:47
2385
7
Украина – Румыния – 1:0. Цуренко с мощным камбеком выиграла у Богдан
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Первыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Леся Цуренко (WTA 42) и Ана Богдан (WTA 64).

Украинка одержала волевую победу над румынкой в трех партиях и вывела «сине-желтых» вперед – 1:0.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния

Первая игра. 12 апреля

Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0

Это была третья встреча девушек. Леся выиграла 2-й очный поединок. В 2023 году Цуренко вырвала победу у Богдан в безумном матче 1/16 финала Уимблдона, победив на решающем тай-брейке 20:18.

В первой партии украинка не сумела выиграть ни одной подачи. Но все же нашла свою игру и разгромила Ану.

Следующими на корт во Флориде выйдут Элина Свитолина и Жаклин Кристиан.

Украина – Румыния – 1:0

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Леся Цуренко Ана Богдан женская сборная Украины по теннису женская сборная Румынии по теннису Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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C.Пеклов
Молодець!Вирішальним виявився 4 гейм 2 сету,коли Лесі на більше-менше вдалося з 4 брейк-пойнту виграти гейм.Так тримати,Еліно, слово за тобою!
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+6
sirjoga
Мабуть у третьому сеті Леся постійно згадувала минулий тайбрейк з Богдан, так і вийшло 6-0
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+6
Андрій Заліщук
Круто, Леся ще дасть фору молодшим колегам, молодець! Тепер слово за Елькою
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+6
Stanislav Matusevych
Сильний вітер цього разу був на нашу користь. Більш досвідчений та технічний гравець повинен мати перевагу за такої погоди. Правда, через поганеньку форму обох гра за змістом нагадувала той самий вімблдонський тайбрейк, розтягнутий на три сети. Але то таке, головне, що перемога є. Тепер, за великим рахунком, нам потрібно виграти хоча б ще одну одиночку, в парі ми маємо велику перевагу. Якщо до останнього матчу не дійде, звичайно, буде ще спокійніше.
Лесю з перемогою, вона зараз для неї дуже важлива в плані психології.
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+4
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Login_loginchuck
Красиво, с бубликрм))
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+3
sahka1981
Молодець!!!
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+2
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