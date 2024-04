Украина – Румыния – 1:0. Цуренко с мощным камбеком выиграла у Богдан

12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Первыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Леся Цуренко (WTA 42) и Ана Богдан (WTA 64).

Украинка одержала волевую победу над румынкой в трех партиях и вывела «сине-желтых» вперед – 1:0.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния

Первая игра. 12 апреля

Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0

Это была третья встреча девушек. Леся выиграла 2-й очный поединок. В 2023 году Цуренко вырвала победу у Богдан в безумном матче 1/16 финала Уимблдона, победив на решающем тай-брейке 20:18.

В первой партии украинка не сумела выиграть ни одной подачи. Но все же нашла свою игру и разгромила Ану.

Следующими на корт во Флориде выйдут Элина Свитолина и Жаклин Кристиан.

Украина – Румыния – 1:0

Comeback Complete ✅@LTsurenko storms back from a set down to defeat Ana Bogdan 3-6, 6-2, 6-0 which gives Ukraine the first point of the tie! 🇺🇦#BJKCup pic.twitter.com/wsFfqt5nam