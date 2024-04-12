Украина – Румыния – 1:0. Цуренко с мощным камбеком выиграла у Богдан
Леся в стартовой игры матчевого противостояния переиграла Ану в трех партиях
12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Первыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Леся Цуренко (WTA 42) и Ана Богдан (WTA 64).
Украинка одержала волевую победу над румынкой в трех партиях и вывела «сине-желтых» вперед – 1:0.
Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния
Первая игра. 12 апреля
Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0
Это была третья встреча девушек. Леся выиграла 2-й очный поединок. В 2023 году Цуренко вырвала победу у Богдан в безумном матче 1/16 финала Уимблдона, победив на решающем тай-брейке 20:18.
В первой партии украинка не сумела выиграть ни одной подачи. Но все же нашла свою игру и разгромила Ану.
Следующими на корт во Флориде выйдут Элина Свитолина и Жаклин Кристиан.
Украина – Румыния – 1:0
Comeback Complete ✅@LTsurenko storms back from a set down to defeat Ana Bogdan 3-6, 6-2, 6-0 which gives Ukraine the first point of the tie! 🇺🇦#BJKCup pic.twitter.com/wsFfqt5nam— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 12, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рефери не стоило назначать пенальти в матче Кубка Украины
Команда Гасперини одной ногой уже в полуфинале
Лесю з перемогою, вона зараз для неї дуже важлива в плані психології.