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Чемпионат Италии
Лечче
21.12.2024 21:45 – FT 1 : 2
Лацио
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Италия
22 декабря 2024, 04:30 | Обновлено 22 декабря 2024, 04:35
46
0

Удаление, пенальти и драма в конце. Лацио победил Лечче

Команды встречались в матче 17-го тура Серии А

22 декабря 2024, 04:30 | Обновлено 22 декабря 2024, 04:35
46
0
Удаление, пенальти и драма в конце. Лацио победил Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря на стадионе «Виа дель Маре» состоялся матч 17-го тура Серии А между «Лечче» и «Лацио».

В первом тайме игра между командами была равной. Хозяева поля показывали неплохую игру, и римляне не выглядели фаворитами, как это было анонсировано до матча.

Тем не менее первый тайм не обошелся без голов. Сначала Фредерик Гильбер («Лечче») нарушил правила в своей штрафной площадке, и арбитр был суров, показав игроку красную карточку. На 45+3-й минуте Валентин Кастельянос («Лацио») реализовал пенальти.

Во втором тайме игроки «Лечче» сразу попытались сравнять счет, и на 50-й минуте им это удалось. Гол на свой счет записал Тете Моренте.

Хозяевам поля удавалось удерживать ничейный счет, играя в меньшинстве. И казалось, что матч завершится ничьей, но на 87-й минуте Адам Марушич («Лацио») вывел команду вперед.

В итоге «Лацио» одержало победу и занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Лечче» находится на 14-й строчке.

Серия А. 17-й тур. 21 декабря

Лечче – Лацио – 1:2

Голы: Моренте, 50, – Кастельянос, 45+3 (с пенальти), Марушич, 87

Удаления: Гильбер, 45+1

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Лацио).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Тете Моренте (Лечче).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Валентин Кастельянос (Лацио).
45’ +1
Фредерик Жильбер (Лечче) получает красную карточку.
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чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Лечче Адам Марушич Валентин Кастельянос
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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