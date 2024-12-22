Удаление, пенальти и драма в конце. Лацио победил Лечче
Команды встречались в матче 17-го тура Серии А
21 декабря на стадионе «Виа дель Маре» состоялся матч 17-го тура Серии А между «Лечче» и «Лацио».
В первом тайме игра между командами была равной. Хозяева поля показывали неплохую игру, и римляне не выглядели фаворитами, как это было анонсировано до матча.
Тем не менее первый тайм не обошелся без голов. Сначала Фредерик Гильбер («Лечче») нарушил правила в своей штрафной площадке, и арбитр был суров, показав игроку красную карточку. На 45+3-й минуте Валентин Кастельянос («Лацио») реализовал пенальти.
Во втором тайме игроки «Лечче» сразу попытались сравнять счет, и на 50-й минуте им это удалось. Гол на свой счет записал Тете Моренте.
Хозяевам поля удавалось удерживать ничейный счет, играя в меньшинстве. И казалось, что матч завершится ничьей, но на 87-й минуте Адам Марушич («Лацио») вывел команду вперед.
В итоге «Лацио» одержало победу и занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Лечче» находится на 14-й строчке.
Серия А. 17-й тур. 21 декабря
Лечче – Лацио – 1:2
Голы: Моренте, 50, – Кастельянос, 45+3 (с пенальти), Марушич, 87
Удаления: Гильбер, 45+1
Видео голов и обзор матча
События матча
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