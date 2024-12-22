Барселона – Атлетико – 1:2. Чемпионская победа на 90+6-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги 2024/25
21 декабря прошел матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Атлетико вырвал победу на 90+6-й минуте благодаря забитому мячу Александера Серлота.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Ла Лига 2024/25. 18-й тур, 21 декабря
Барселона – Атлетико – 1:2
Голы: Педри, 30 – Де Пауль, 60, Серлот, 90+6
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Педри, 30 мин.
ГОЛ! 1:1 Де Пауль, 60 мин.
ГОЛ! 1:2 Серлот, 90+6 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий Цитаишвили сыграл хороший матч в Сегунде
Астон Вилла одержала победу над Манчестер Сити со счетом 2:1
Соотношения xG 2.52 к 0.29