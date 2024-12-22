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Чемпионат Испании
Барселона
21.12.2024 22:00 – FT 1 : 2
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 декабря 2024, 00:04 | Обновлено 22 декабря 2024, 00:07
1681
2

Барселона – Атлетико – 1:2. Чемпионская победа на 90+6-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги 2024/25

22 декабря 2024, 00:04 | Обновлено 22 декабря 2024, 00:07
1681
2
Барселона – Атлетико – 1:2. Чемпионская победа на 90+6-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря прошел матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Атлетико вырвал победу на 90+6-й минуте благодаря забитому мячу Александера Серлота.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2024/25. 18-й тур, 21 декабря

Барселона – Атлетико – 1:2

Голы: Педри, 30 – Де Пауль, 60, Серлот, 90+6

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Педри, 30 мин.

ГОЛ! 1:1 Де Пауль, 60 мин.

ГОЛ! 1:2 Серлот, 90+6 мин.

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sergio
ульо, іржаві, шо по вашим сєпарам? Зиннатуллин 
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+1
NATS
По игре должны выигрывать одни, а выигрывают другие. Это футбол....
Соотношения xG 2.52 к 0.29
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