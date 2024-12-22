21 декабря прошел матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Атлетико вырвал победу на 90+6-й минуте благодаря забитому мячу Александера Серлота.

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Ла Лига 2024/25. 18-й тур, 21 декабря

Барселона – Атлетико – 1:2

Голы: Педри, 30 – Де Пауль, 60, Серлот, 90+6

Видеообзор матча ожидается...



ГОЛ! 1:0 Педри, 30 мин.

ГОЛ! 1:1 Де Пауль, 60 мин.

ГОЛ! 1:2 Серлот, 90+6 мин.