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Барселона
21.12.2024 22:00 – FT 1 : 2
Атлетико Мадрид
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22 декабря 2024, 00:01 | Обновлено 22 декабря 2024, 00:43
1591
9

Сбросили с трона. Атлетико в компенсированное время нокаутировал Барселону

Никогда до этого Диего Симеоне не побеждал на поле каталонского гранда

22 декабря 2024, 00:01 | Обновлено 22 декабря 2024, 00:43
1591
9
Сбросили с трона. Атлетико в компенсированное время нокаутировал Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

Уходить на рождественско-новогодние каникулы в качестве лидера чемпионской гонки – это дело исключительно почетное, и каталонская «Барселона», очевидно, хотела бы иметь возможность получить такой статус по итогам добросовестной работы в течение последнего полугодия. Однако последние результаты команды Ганса-Дитера Флика откровенно не впечатляли.

Когда произошел тот памятный разгром на «Сантьяго Бернабеу» против мадридского «Реала» в El Clasico (4:0), все подумали, что судьба «золотых» медалей может быть уже решена. Однако если после этой выдающейся победы идут, например, поражения от «Леганеса» (0:1) и «Лас-Пальмаса» (1:2), то каков ее настоящий вес? А здесь в последнем до завершения календарного года туре в гости к «блаугранас» наведались очень важные гости из мадридского «Атлетико», и кто бы победил на «Монжуике», то и ушел бы на отдых в статусе лидера чемпионской гонки.

Сценарий этой игры был построен таким образом, что все рычаги влияния на результат были исключительно в руках команды Ганса-Дитера Флика. Другое дело – это то, как «Барселона» пользовалась собственным атакующим потенциалом. Значительным потенциалом, но и на мелкую долю не раскрытым. Весь матч хозяева поля доминировали над оппонентами, однако снова имели проблемы с реализацией.

Первый тайм вообще прошел так, будто на поле была только одна команда – «блаугранас», конечно. Однако Рафинья открыл перечень упущенных возможностей еще на первых минутах, а чуть позже к нему присоединился и Гави. Впрочем, тот же Гави на 30 минуте сделал главное действие до перерыва – как-то превратил разворот на границе чужой штрафной в голевой пас пяткой на Педри, которому оставалось потом просто не попасть во вратаря и защитников с острого угла.

Закрыв первый тайм, команда Флика могла закрыть сразу и второй, потому что снова мощно начала в атаке, но моменты Фермина, Педри и Рафиньи были также потеряны – последний даже попал в перекладину. А вот во время одиночной ответной атаки попадание в каркас ворот таки удалось обойти Де Паулю, когда тот на 60 минуте добивал отскок от прострела с левого фланга от Альвареса, и попал под правую стойку.

После этого защитный блок «Атлетико» исключительно крепчал, а атаки «Барселоны» учащались, однако ситуация с реализацией лучше не становилась. И здесь даже Роберт Левандовски может приобщить себя к перечню неудачников – на 76 минуте он был обязан выводить собственную команду вперед, но махнул ногой мимо мяча в считанных метрах до ворот.

Не забиваешь ты – забьют тогда. Не мы придумали это правило, поэтому не нам его и нарушать. И точно не команде Симеоне, которая, как говорится, досиделась, и на 90+6 минуте выскочила в контратаку через правый фланг, которую завершил прострел Молины на Серлота, а тот шокировал всех присутствующих. Три матча подряд каталонцы без побед в чемпионате.

В первом туре испанской Ла Лиги 2025 года каталонская «Барселона» поедет к баскскому «Атлетику», тогда как мадридский «Атлетико» дома будет играть против памплонской «Осасуны».

Испанская Примера. 18-й тур.

«Барселона» – «Атлетико» – 1:2

Голы: Педри, 30 – Де Пауль, 60, Серлот, 90+6

Предупреждения: Витсель, 53, Ле Норман, 78

«Барселона»: Пенья – Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде – Гави (Торрес, 65), Педри, Касадо (Гарсия, 80) – Лопес (Ольмо, 64), Левандовски, Рафинья.

«Атлетико»: Облак – Галан, Ленгле, Хименес (Витсель, 51), Льоренте (Серлот, 73) – Галлагер (Коке, 62), Барриос, Де Пауль, Симеоне (Молина, 62) – Альварес, Гризманн (Ле Норман, 73).

Арбитр: Рикардо Де Бургос (Бильбао, Испания).

Стадион: «Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша» (Барселона, Испания).

Удары (в створ): 19 (7) – 5 (2)
Угловые: 11 – 3
Оффсайды: 2 – 4.

БАРСЕЛОНА – АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 9
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Nba37
Облак хорош 
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+5
spqr-te
Як би не грало Атлетіко, але на скільки це був кращий варіант для Довбика, аніж Рома …
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+3
pol-55
Алогічна гра,Атлетіко в якого в атаці нічого не виходило...парадокси футболу,а для Ла Ліги більша інтрига особливо для нейтральних шанувальників гри.
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+2
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Harun Bakircioğlu
Прикол дня.
Это первая победа Атлетико Симеоне на поле Барсы, за 12 лет, в 37-м матче.
Диего сходил к колдунам, не иначе, у Барсы гол никак не шел, а у матрасников 2 гола из ничего, подарки защитников.
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+1
Samuel
Ну я ж казав ставити на Атлетів, вони візьмуть чемпіонство
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0
ptolemeus
Ахахахахахаха
Шмарса в цьому сезоні буде третьою. А так красиво все починалося, такий відрив був... Все розбазарили. Таке враження, що Хаві повернувся)
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0
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