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Чемпионат Испании
Барселона
21.12.2024 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
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Испания
21 декабря 2024, 00:27 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:59
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Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура испанской Примеры

21 декабря 2024, 00:27 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:59
9
0
Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21-го декабря, состоится поединок 18-го тура испанской Примеры, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша», начало в 22:00.

Команда Ханса-Дитера Флика имела внушительное преимущество над всеми преследователями после победы в El Clasico над «Реалом», но сейчас другая команда из столицы – «Атлетико», имеет равное количество очков с «Барселоной», а «галактикос» отстают всего на один балл. При этом каждый из мадридских клубов провел на матч меньше. Поэтому очное противостояние против «матрасников» для каталонцев перед Рождеством станет определяющим. Не для того ведь они выдали такой мощный старт, чтобы в конце года оказаться третьими?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Барселона
21 декабря 2024 -
22:00
Атлетико Мадрид
Победа Барселоны 1.91 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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