21 декабря на «Эстади Олимпико» пройдет матч 18-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда предыдущие сезоны играла под руководством Хави. Но из этого легендарного в прошлом футболиста все-таки не получилось нового Гвардиолы или хотя бы Луиса Энрике. Выиграв в 2023-м году Примеру (и Суперкубок) из-за слабости соперников, в следующем сезоне экс-полузащитник ничего не прибавил. И был летом заменен на более опытного Флика. Ханси начинал в Каталонии не блестяще, но вполне неплохо. Вот только, оторвавшись от обыгранного разгромно в Мадриде Реала, Барселона будто решила сыграть со старым врагом то ли в догонялки, то ли в поддавки. Сначала она взяла 1 очко в трех ноябрьских турах, а после 5:1 с Мальоркой и новой ответной осечки сливочных - пропустила на 4-й добавленной минуте от Бетиса, закончив в Севилье 2:2. А потом и вовсе проиграли дома скромному Леганесу.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Атлетико

Клуб в прошлом сезоне чуть не остался без места в квартете лидеров. Повезло, что Атлетик, забиравшийся на четвертую позицию, весной переключил внимание на кубок. Но все равно летом в столице серьезно вложились в укрепление состава. Поначалу серьезные инвестиции не совсем подкреплялись достигнутыми результатами, был даже отрезок, когда в 6 официальных матчах взяли одну победу, и снова пошли слухи, что Симеоне могут убрать. Но Диего привычно ответил на это серией из выигранных матчей, что началась еще в конце октября. Так было и на прошлой неделе: 3:1 со Слован (Братислава), 1:0 с Хетафе.

Статистика личных встреч

Матрасники не проигрывали пять матчей кряду. Но потом, наоборот, уступили во всех пяти последних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что Флик настроит подопечных на этот поединок, и они выиграют. Но в целом гостям хватит и ничьей, и они сыграют аккуратно. Ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,6).