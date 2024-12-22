Глава УАФ Шевченко поздравил Усика с победой
Вся страна празднует победу нашего боксера
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.
Шевченко опубликовал совместную фотографию в социальной сети Instagram с подписью:
«С победой, чемпион! Гордимся тобой! Слава Украине!»
Вот так победа в боксе объединяет не только украинцев, но и различные виды спорта.
Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу. На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).
Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Победителем боя стал Усик единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112.
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