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Профессиональный бокс
22 декабря 2024, 04:40 | Обновлено 22 декабря 2024, 04:47
374
2

Глава УАФ Шевченко поздравил Усика с победой

Вся страна празднует победу нашего боксера

22 декабря 2024, 04:40 | Обновлено 22 декабря 2024, 04:47
374
2
Глава УАФ Шевченко поздравил Усика с победой
https://www.instagram.com/andriyshevchenko/

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.

Шевченко опубликовал совместную фотографию в социальной сети Instagram с подписью:

«С победой, чемпион! Гордимся тобой! Слава Украине!»

Вот так победа в боксе объединяет не только украинцев, но и различные виды спорта.

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу. На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Победителем боя стал Усик единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112.

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Андрей Шевченко Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри поздравление
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Зачем Шевченко, связывается с этим педофилом, только себе репутацию портит 
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