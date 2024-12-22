Глава УАФ Шевченко поздравил Усика с победой

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.

Шевченко опубликовал совместную фотографию в социальной сети Instagram с подписью:

«С победой, чемпион! Гордимся тобой! Слава Украине!»

Вот так победа в боксе объединяет не только украинцев, но и различные виды спорта.

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу. На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Победителем боя стал Усик единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112.