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  4. «Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
Испания
22 декабря 2024, 04:25 |
32
0

«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид

Барселона проиграла Атлетико Мадрид со счётом 1:2

22 декабря 2024, 04:25 |
32
0
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря прошел матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 «Барселона» проиграла «Атлетико Мадрид» со счетом 1:2.

«Барса» начала матч с гола Педри на 30-й минуте, но «матрасники» ответили во втором тайме. Де Пауль сравнял счет на 60-й минуте, а на 90+6 Серлот забил победный мяч. Несмотря на усилия каталонцев, они не смогли удержать преимущество.

После игры фанаты «Барселоны» выразили разочарование результатом, несмотря на активное начало матча, так как команда не сумела удержать победу на домашнем стадионе.

African Safari: «Без Ямала – нету побед, Флик аут, три поражения подряд дома».

SupraJay: «Я все еще не понимаю, как вы проиграли этот матч. Надеюсь, вы осознаете, как важно реализовывать свои шансы, потому что у «Атлетико» было всего 3 момента для гола, и они промахнулись лишь раз, а у вас было их много».

Culer Strauss: «Нужно продать Левандовского в Саудовскою Аравию».

Qudrah bin Abdullah: «Барселона» начинает напоминать «Манчестер Сити».

Mr X: «Мы контролировали всю игру, упустили много шансов и всё равно пропустили из-за нашей высокой линии защиты. Эта высокая линия настолько рискованна, мы не можем играть так всю игру, мы пропускаем много голов».

Rad: «Они сыграли отличную игру, но я считаю, что ответственность за поражение лежит на Рафинье. Он мог легко забить эти 3 выхода один на один с вратарем, но он хотел забить красивые голы. Средний игрок».

Eslam: «Это был хороший матч, но если бы не ошибка Марка Касадо в первом голе «Атлетико», счёт был бы 1:0, а странные упущенные моменты были просто неудачей, особенно момент с Левандовски».

Mazy Mazizalous: «Это тяжело воспринимать. Мы сделали почти всё правильно, кроме самого важного – реализации моментов. В целом, отличная игра, много положительных аспектов. Нужно подписывать Исака и Леау летом. Некоторые игроки слишком расслабились.

Esther Abankwa: «Левандовски и упущенные решающие моменты действительно раздражают. Мне до сих пор непонятно, как Эрик Гарсия продолжает получать игровое время. «Барселоне» нужно подписать хотя бы ещё одного нападающего в январе, если они хотят выиграть чемпионат».

Видеообзор матча:

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Рафаэл Леау Александер Исак Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу реакция болельщиков Рафинья Диас Роберт Левандовски Эрик Гарсия Ханс-Дитер Флик Александер Серлот Педри Родриго Де Пауль
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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