Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде на ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

После окончания поединка украинские футбольные ведущие клубы поздравили Александра с победой:

Донецкий «Шахтер» выставил пост с подписью: «Украинская сила и мощь! С победой чемпион».

В свою очередь киевское «Динамо» осталось чуть менее многословным, однако также присоединилось к поздравлениям, написав: «НАШ ЧЕМПИОН!!!»

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112.