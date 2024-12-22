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Профессиональный бокс
22 декабря 2024, 05:42 | Обновлено 22 декабря 2024, 05:44
383
0

ФОТО. Как ведущие украинские клубы поздравили Усика с победой?

В ночь с 21 на 22 декабря украинский боксер одержал победу над Тайсоном Фьюри

22 декабря 2024, 05:42 | Обновлено 22 декабря 2024, 05:44
383
0
ФОТО. Как ведущие украинские клубы поздравили Усика с победой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде на ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

После окончания поединка украинские футбольные ведущие клубы поздравили Александра с победой:

Донецкий «Шахтер» выставил пост с подписью: «Украинская сила и мощь! С победой чемпион».

В свою очередь киевское «Динамо» осталось чуть менее многословным, однако также присоединилось к поздравлениям, написав: «НАШ ЧЕМПИОН!!!»

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Динамо Киев Шахтер Донецк
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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