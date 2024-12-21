Теннисиста из рф дисквалифицировали на 2 года из-за употребления мельдония

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что 23-летний российский теннисист Даниил Савельев получил двухлетнюю дисквалификацию от Программы по борьбе с допингом в теннисе (TADP).



Савельев, достигший в августе 2022 года наивысшего в своей карьере мирового рейтинга в парном разряде – 1486-го места (в одиночном не поднимался выше 1580-й позиции), в июле 2024 года на турнире ITF в Южной Африке сдал положительный тест на запрещенное вещество мельдоний.



ITIA направила игроку предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил 20 августа 2024 года и с этой даты игрок был временно отстранен. Теннисист признался в приеме мельдония и сообщил, что перепутал семейные лекарства с добавками похожего вида. Апелляцию он не подавал.



Время, отбытое в рамках временной дисквалификации, засчитывается в срок дисквалификации. Таким образом, дисквалификация Савельева закончится 19 августа 2026 года.



В течение срока дисквалификации Савельеву запрещено играть, тренироваться или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или одобренные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon и USTA) или любой другой национальной ассоциацией.

Недавно мельдоний был найден и в организме украинского футболиста Михаила Мудрика. Игрок сборной Украины заявил, что не употреблял этот препарат намеренно и затребовал открытие пробы «B». Если и проба «B» окажется положительной, то Мудрику грозит дисквалификация на 4 года.