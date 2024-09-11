Возвращение мельдония. Теннисиста из рф временно отстранили за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что 23-летний российский теннисист Даниил Савельев временно отстранен от соревнований в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP).

Савельев (рекордный рейтинг в одиночном разряде – 1580), сдал соревновательную пробу во время участия в турнире ITF World Tennis Tour M15 в Хиллкресте, Южная Африка, 3 июля 2024 года. Последующий анализ показал, что в пробе A содержится мельдоний, который запрещен TADP. У Савельева не было терапевтического исключения на его применение.

Теннисист решил не подавать апелляцию.

На время временного отстранения, которое действует с 20 августа 2024 года, Савельеву запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные соревнования.