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  4. Возвращение мельдония. Теннисиста из рф временно отстранили за допинг
ATP
11 сентября 2024, 12:23 |
808
2

Возвращение мельдония. Теннисиста из рф временно отстранили за допинг

Даниил Савельев решил не подавать апелляцию

11 сентября 2024, 12:23 |
808
2
Возвращение мельдония. Теннисиста из рф временно отстранили за допинг
ITF

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что 23-летний российский теннисист Даниил Савельев временно отстранен от соревнований в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP).

Савельев (рекордный рейтинг в одиночном разряде – 1580), сдал соревновательную пробу во время участия в турнире ITF World Tennis Tour M15 в Хиллкресте, Южная Африка, 3 июля 2024 года. Последующий анализ показал, что в пробе A содержится мельдоний, который запрещен TADP. У Савельева не было терапевтического исключения на его применение.

Теннисист решил не подавать апелляцию.

На время временного отстранения, которое действует с 20 августа 2024 года, Савельеву запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные соревнования.

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допинг мельдоний
Владимир Клепач Источник: International Tennis Integrity Agency
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Комментарии 2
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Muskrat2
Навіщо тобі довбню мілдронат коли є клостебол?  Сказав би що мазав ним кота і все було б нормально. 
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0
Андрій Заліщук
у кацапів таке часто, порушують правила направо і наліво і плювали вони на якісь закони і норми
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0
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