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  4. Цуренко не сыграет? Три украинки попали в список участниц отбора Aus Open
Australian Open
18 декабря 2024, 09:27 |
414
0

Цуренко не сыграет? Три украинки попали в список участниц отбора Aus Open

Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Анастасия Соболева выступят в квалификации мейджора

18 декабря 2024, 09:27 |
414
0
Цуренко не сыграет? Три украинки попали в список участниц отбора Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

В список участниц квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025 попали три украинки.

Юлия Стародубцева (WTA 101), Дарья Снигур (WTA 139) и Анастасия Соболева (WTA 217) выступят в отборе к австралийскому мейджору.

Стародубцева находится на второй позиции в альтернативном списке попадания в основную сетку и в случае двух отказов теннисисток, которые уже заявлены в основу Asutralian Open, она не будет играть в квалификации, а сразу же выйдет в основу.

Еще одна представительница Украины Катарина Завацкая (WTA 226) находится на пятой позиции в альтернативном списке попадания в сито отбора.

Опытной Леси Цуренко (WTA 115) нет в списке участниц квалификации. Леся впервые с 2011 года может пропустить Aus Open, на котором за всю карьеру, с учетом квалификации, она провела 36 поединков и добыла 22 победы. Ее лучшим результатом является третий раунд (2013, 2024).

6 декабря были обнародованы заявочные листы в основу Aus Open. В списке участниц есть четыре украинки: Марта Костюк (WTA 18), Элина Свитолина (WTA 23), Даяна Ястремская (WTA 33) и Ангелина Калинина (WTA 56).

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Леся Цуренко Юлия Стародубцева Дарья Снигур Анастасия Соболева Катарина Завацкая Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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