Четыре украинские теннисистки попали в заявку Australian Open 2025
Костюк, Свитолина, Ястремская и Калинина гарантировали себе участие в основе мейджора
В список участниц основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025 года попали четыре украинки.
Это Марта Костюк (WTA 18), Элина Свитолина (WTA 23), Даяна Ястремская (WTA 33) и Ангелина Калинина (WTA 57).
Юлия Стародубцева (WTA 100) находится на четвертой позиции в альтернативном списке.
По защищенному рейтингу в Мельбурне сыграют Белинда Бенчич, Кэти Макнелли, Юлия Грабер, Джоди Баррейдж, Чжэн Сайсай и Данка Ковинич.
Australian Open 2025 пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне.
Ранее стало известно, что Костюк, Ястремская и Калинина начнут новый сезон на турнире в Брисбене. Стародубцева заявлена в Окленд, а для Свитолиной Aus Open может стать первым турниром в году.
Заявочный лист Australian Open в женской сетке
Заявочный лист Australian Open в мужской сетке
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