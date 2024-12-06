Четыре украинские теннисистки попали в заявку Australian Open 2025

В список участниц основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025 года попали четыре украинки.

Это Марта Костюк (WTA 18), Элина Свитолина (WTA 23), Даяна Ястремская (WTA 33) и Ангелина Калинина (WTA 57).

Юлия Стародубцева (WTA 100) находится на четвертой позиции в альтернативном списке.

По защищенному рейтингу в Мельбурне сыграют Белинда Бенчич, Кэти Макнелли, Юлия Грабер, Джоди Баррейдж, Чжэн Сайсай и Данка Ковинич.

Australian Open 2025 пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне.

Ранее стало известно, что Костюк, Ястремская и Калинина начнут новый сезон на турнире в Брисбене. Стародубцева заявлена в Окленд, а для Свитолиной Aus Open может стать первым турниром в году.

Заявочный лист Australian Open в женской сетке

Заявочный лист Australian Open в мужской сетке