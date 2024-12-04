Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина не будет защищать финал? Стародубцева откроет сезон в Окленде
WTA
04 декабря 2024, 08:41 |
589
0

Свитолина не будет защищать финал? Стародубцева откроет сезон в Окленде

Юлия выступит на соревнованиях WTA 250 в Новой Зеландии, Элины нет в заявочном листе

04 декабря 2024, 08:41 |
589
0
Свитолина не будет защищать финал? Стародубцева откроет сезон в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет сезон 2025 года на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Фамилия украинки присутствует в заявочном листе. Юлия попадет в основную сетку соревнований 21-й теннисисткой из 22. Еще 10 мест в основу будут распределены следующим образом: 4 обладательницы wild card и 6 девушек, которые пройдут квалификацию.

Стародубцева впервые в карьере сыграет в Окленде. В 2024 она открывала сезон в Брисбене, где в финальном раунде квалификации уступила Даяне Ястремской.

В заявочном листе нет титулованной украинки Элины Свитолиной, которая в 2024 году дошла до финала, где уступила Коко Гауфф. Самой Коко также нет, но американка в эти даты будет играть за сборную США на United Cup.

На следующей неделе после Окленда состоятся турниры в Аделаиде и Хобарте, после чего начнется Asutralian Open. Параллельно с Оклендом пройдет 500-тысячник в Брисбене, на который заявлены Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

По теме:
Обновлен рейтинг WTA. Одна украинка из топ-100 улучшила позицию
Сколько заработали Костюк, Ястремская, Свитолина и другие украинки за 2024?
«На обезболивающих». Почему Свитолина продолжала играть, несмотря на травму
Элина Свитолина Юлия Стародубцева WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04 декабря 2024, 07:15 1
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму

Олейникова играет в экипировке с нашивкой своего сайта, который собирает деньги на ВСУ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 04 декабря 2024, 05:45 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Изменение формата. Состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Дэвиса 2025
Теннис | 03.12.2024, 04:55
Изменение формата. Состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Дэвиса 2025
Изменение формата. Состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Дэвиса 2025
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
Бокс | 03.12.2024, 18:54
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
В Ман Сити раздумывают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
Футбол | 03.12.2024, 18:40
В Ман Сити раздумывают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
В Ман Сити раздумывают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
02.12.2024, 08:23 1
Бокс
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 10
Футбол
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
04.12.2024, 07:04
Футбол
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
02.12.2024, 14:57 9
Футбол
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
02.12.2024, 08:58 9
Бокс
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 25
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем