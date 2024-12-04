Свитолина не будет защищать финал? Стародубцева откроет сезон в Окленде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет сезон 2025 года на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Фамилия украинки присутствует в заявочном листе. Юлия попадет в основную сетку соревнований 21-й теннисисткой из 22. Еще 10 мест в основу будут распределены следующим образом: 4 обладательницы wild card и 6 девушек, которые пройдут квалификацию.

Стародубцева впервые в карьере сыграет в Окленде. В 2024 она открывала сезон в Брисбене, где в финальном раунде квалификации уступила Даяне Ястремской.

В заявочном листе нет титулованной украинки Элины Свитолиной, которая в 2024 году дошла до финала, где уступила Коко Гауфф. Самой Коко также нет, но американка в эти даты будет играть за сборную США на United Cup.

На следующей неделе после Окленда состоятся турниры в Аделаиде и Хобарте, после чего начнется Asutralian Open. Параллельно с Оклендом пройдет 500-тысячник в Брисбене, на который заявлены Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.