Золотой мяч. Ривалдо не понимает тех, кто не голосовал за Винисиуса

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо вспомнил во время интервью, что его поразило в определении обладателя «Золотого мяча».

«Винисиус заслужил получить награду, но и Родри также ее заслуживал. Я бы не заострял вопрос на том, кто из них лучше. Я говорю о том, что они оба заслуживали победу в этой номинации.

Меня удивляет то, что большинство голосовавших не включили Винисиуса в тройку претендентов. Чем они руководствовались? Тем более среди этих специалистов были тренеры. Это же специалисты.

Винисиус играл постоянно в основе «Реала», был лучшим в Лиге чемпионов и внутреннем чемпионате. А голосующие не видят его в тройке лидеров. Это разочаровывает», – прокомментировал Ривалдо.

Ранее Ривалдо прокомментировал будущее Мбаппе в мадридском «Реале».