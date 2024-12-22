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22 декабря 2024, 04:59 | Обновлено 22 декабря 2024, 05:04
55
0

Золотой мяч. Ривалдо не понимает тех, кто не голосовал за Винисиуса

Легендарный игрок «Барселоны» имеет свое мнение

22 декабря 2024, 04:59 | Обновлено 22 декабря 2024, 05:04
55
0
Золотой мяч. Ривалдо не понимает тех, кто не голосовал за Винисиуса
www.sport.es

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо вспомнил во время интервью, что его поразило в определении обладателя «Золотого мяча».

«Винисиус заслужил получить награду, но и Родри также ее заслуживал. Я бы не заострял вопрос на том, кто из них лучше. Я говорю о том, что они оба заслуживали победу в этой номинации.

Меня удивляет то, что большинство голосовавших не включили Винисиуса в тройку претендентов. Чем они руководствовались? Тем более среди этих специалистов были тренеры. Это же специалисты.

Винисиус играл постоянно в основе «Реала», был лучшим в Лиге чемпионов и внутреннем чемпионате. А голосующие не видят его в тройке лидеров. Это разочаровывает», – прокомментировал Ривалдо.

Ранее Ривалдо прокомментировал будущее Мбаппе в мадридском «Реале».

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Золотой мяч Винисиус Жуниор Ривалдо Родри
Олександр Сільченко Источник: Sport.es
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